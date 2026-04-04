調查：小學生嚮往運動員、電競選手 不喜歡當老師

今天是兒童節，國語日報社公布2026年「兒少大未來」職業探索問卷調查結果，運動員蟬聯小學生最嚮往職業，其次是電競選手、網紅；教師則首度進入最不喜歡職業前10名。

國語日報社發布新聞稿指出，從3月5日起到25日，透過網路進行線上調查，有效樣本數1582份，小學生1286人、中學生296人；同時也邀請多名教師、學者、專家分析職業趨勢。

調查顯示，小學生最喜歡的職業，依序是職業運動員、電競選手、網紅、醫師、麵包糕點師、程式設計師、畫家、歌手、電腦工程師、造型師。

小學生最不喜歡的職業，依序是漁夫、農夫、醫師、建築業師傅、養殖業者、保母、建築師、家庭主婦（主夫）、教師與神職人員、司機。

中學生的職業喜好與小學生也類似。國語日報分析，醫師在學生心目中呈現兩極化，同時入選最喜歡與最不喜歡職業，可能是因為薪水優渥、社會地位高，但醫療糾紛、過勞也讓學生卻步。

教師成為最不喜歡的職業之一，推測與這一代孩子在3C環境下長大有關，AI時代快速變化，認識世界的管道很多元；而教師職業需要長時間與耐心投入，並非立即可獲得回饋，且在教學現場，可看到教師要處理家長、學生提出的種種複雜問題。

從整體排名而言，兒少對職業的想像，受生活經驗影響，網紅、3C領域相關資訊接觸較多，高密度勞動職業則較少。喜歡職業的原因主要為興趣、內容有趣、薪水高；不喜歡職業的原因，則是沒有興趣、工作辛苦或危險等。