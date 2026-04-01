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竹市推「生生喝鮮奶」政策開箱兒童節禮包 每周領乳品5.2萬童受惠

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今舉行「生生喝鮮奶」政策記者會，由市長高虹安推出涵蓋營養補給、生活習慣養成與學習支持共三大面向的「新竹市兒童節大禮包」。記者王駿杰／攝影
新竹市府今舉行「生生喝鮮奶」政策記者會，由市長高虹安推出涵蓋營養補給、生活習慣養成與學習支持共三大面向的「新竹市兒童節大禮包」。記者王駿杰／攝影

新竹市府今舉行「生生喝鮮奶」政策記者會，由市長高虹安推出涵蓋營養補給、生活習慣養成與學習支持共三大面向的「新竹市兒童節大禮包」。其中，4月20日起市府將補助設籍或就讀竹市公私立國小及幼兒園、年齡2至12歲孩童每周可兌換1瓶乳品或豆漿，民眾只要持市府推出的「竹市壯壯卡」即可兌換，該政策市府每年將投入9000萬元經費，約5萬2000名幼學童受惠。

高虹安指出，市府補助竹市公私立國小及幼兒園、年齡2至12歲孩童每周可兌換1瓶乳品或豆漿，且寒暑假期間不中斷，讓穩定營養補給成為孩子成長的日常基礎。

高虹安說明，該政策採數位化與通路整合方式推動，民眾持竹市壯壯卡即可至便利商店或超市兌換指定乳品、豆漿或優酪乳，讓家長能依生活作息彈性領取，提升使用便利性。政策啟動初期，就讀竹市學校的學童將由校方統一發放卡片；設籍竹市但未就讀竹市學校者，則可自4月1日起透過「生生好骨力」官方網站線上申請，製卡後郵寄至指定地址。

教育處長林立生表示，市府推動此政策，並非一次性補助，而是希望建立長期、穩定的營養支持機制，讓孩子在發育關鍵期獲得持續照顧。該政策透過悠遊卡系統與通路整合，兼顧執行效率與使用便利，除減輕學校行政負擔外，也讓政策更貼近家庭生活，提升整體使用率與持續性。

林立生說，符合資格者4月20日起每周可自行至八大通路（7-11、全家、OK、全聯、美聯社、楓康、家樂福、萊爾富）兌換1瓶乳品或豆漿，且不限竹市，全國合作通路皆可兌換，家長可代領，無須幼學童到場。不過，當周就必須兌換完畢，無法累計至下周，也不可補差額換購其他商品。

教育處指出，第二份禮物為專屬設計的「皮卡擦手巾」，透過日常使用，引導孩子養成良好衛生習慣。第三份禮物則為百萬文具禮券抽獎活動，提供學童更多學習資源與支持，期盼在提升學習動機的同時，也讓孩子對學習產生更多期待與參與感。

此外，市府也於3月27日透過各國小小市長會議，由學生以民主表決方式選出兒童節活動內容，包括「一日特餐」、「一日上下課時間翻轉」及「一日無作業」，讓孩子擁有更輕鬆且難忘的節日體驗。

教育處指出，「生生喝鮮奶」政策除提升孩童乳品與豆類飲品攝取，也同步支持國產乳品及大豆產業，並將透過校園宣導及數位平台持續推廣，讓更多家庭了解並善用政策資源，共同守護孩子健康成長。「生生好骨力」官方網站

教育處長林立生表示，該政策透過悠遊卡系統與通路整合，兼顧執行效率與使用便利，除減輕學校行政負擔外，也讓政策更貼近家庭生活，提升整體使用率與持續性。記者王駿杰／攝影
教育處長林立生表示，該政策透過悠遊卡系統與通路整合，兼顧執行效率與使用便利，除減輕學校行政負擔外，也讓政策更貼近家庭生活，提升整體使用率與持續性。記者王駿杰／攝影

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