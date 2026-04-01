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張善政宣布桃園教科書費全免 教團肯定：但配套應到位

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天宣布，自115學年度起全面補助公私立國中、小學教科書費用，預估約19.6萬名學生受惠。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天宣布，自115學年度起全面補助公私立國中、小學教科書費用，預估約19.6萬名學生受惠。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天宣布，自115學年度起全面補助公私立國中、小學教科書費用，預估約19.6萬名學生受惠。桃園市教師會理事長陳俊裕對此表示肯定，認為政策有助減輕家庭經濟壓力，但也提醒市府應及早說明補助配套細節，避免第一線學校承擔過多行政負擔。

陳俊裕表示，教科書費雖非家長教育支出中最大宗，但每逢開學前各項費用集中繳納，對不少家庭仍是不小壓力，若能由政府協助支應，確實有助減輕家長負擔，也展現公共教育照顧學生、支持家長的積極作為，教師會對此政策方向給予正面肯定。

陳俊裕提到，教育政策除了「減輕負擔」，更關鍵的是後續配套是否周延，包括補助範圍如何界定、經費撥付方式與時程、學校端行政作業流程，以及公私立學校在執行面的一致性等，都應盡早對外說明清楚，才能避免讓學校承擔過多行政協調與核銷工作，影響教學現場運作。

陳俊裕表示，期待市府在推動相關福利措施的同時，也能持續關注教學現場真正迫切需要的教育資源，例如校園行政人力補充、教師加班補償措施、特教資源持續挹注、學校庶務經費補助、冷氣費用補貼、老舊校舍更新及學生學習扶助等，讓教育經費的投入不只讓家長有感，也能真正回饋到學生學習品質與教學環境的提升。

陳俊裕說，教師會整體而言對市府減輕家長教育支出的方向予以正面看待，也期待後續能與學校及教師組織保持充分溝通，讓政策美意可以順利落實，真正惠及每位學生。

理事長 桃園 教科書 張善政

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