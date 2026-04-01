六都第一！桃園國中小教科書8月起免費 張善政：不是愚人節玩笑

桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，全面補助公私立國中、小學教科書費用，成為六都率先推動此政策的城市，預估約19.6萬名學生受惠，每位學生每學期可減少1500至1900元支出，一學年經費約6億4300萬元。

「今天是愚人節，但這不是愚人節玩笑。」張善政表示，桃園在3年前率六都之先推動國中小營養午餐免費，隨後又推出國小生生喝鮮乳政策，如今再跨出一步，從今年8月新學期開始，國中小教科書費用由市府全額買單，不論版本、價格，一律免費。

張善政強調，義務教育的精神就是讓每個孩子都能上學，不因家庭經濟狀況受到影響，但過去每學期開學時，家長仍需自掏腰包繳交教科書費用，對多子女家庭而言是季節性的沉重負擔。桃園是平均年齡最年輕、生育率最高、人口成長最快的直轄市，在少子化問題持續嚴峻之際，市府更應站出來當父母的靠山。

張善政表示，桃園的教育政策有清晰的邏輯脈絡，第一階段透過營養午餐免費並逐年調高餐費，目前每餐補貼已超過60元，落實「生理成長的平等」；接著推動生生喝鮮乳，讓學生每周可到超商領取一盒鮮乳或豆漿，補充成長所需營養。如今政策邁入第二階段，免去教科書費用，達到「知識獲取的平等」，確保課桌上每一本書都是政府送給孩子的基本配備。

張善政表示，經費部分已做好規畫，今年新學期所需的3億2150萬元，將先由教育局「地方教育發展基金」支應，未來將循正式預算程序編列，讓政策制度化、穩定推動，統籌分配款增加後，市府也正逐步將資源投入在市民最有感的政策上。

張善政表示，市府將持續檢視義務教育中各項環節，逐步讓隱藏成本歸零，減輕家長負擔，讓老師能專注教學，使每位孩子都能在健康與幸福的環境中成長。他也意有所指地說，教育局的公文只要送到他辦公桌上，一定立刻簽核，下學期就讓政策上路，「絕對不會讓公文睡覺」。

桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，全面補助公私立國中、小學教科書費用，成為六都率先推動此政策的城市。記者朱冠諭／攝影