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石門實中「鋤禾日當午」課程 學生體驗春耕感受土地生命力

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
透過課程讓學生深刻的感受到家鄉土地的生命力，也藉此珍惜辛苦種植與照顧、得來不易的糧食。圖／紅樹林有線電視提供
透過課程讓學生深刻的感受到家鄉土地的生命力，也藉此珍惜辛苦種植與照顧、得來不易的糧食。圖／紅樹林有線電視提供

石門實中辦理「鋤禾日當午」課程，今年趁著春分後、清明前的好天氣，帶著學生來到出磺口農場體驗春耕插秧。從育苗到插秧，學生們本來只有在課堂上聽過相關知識，這次在農場課程中都可以一一親身體驗，石門實中期待透過鋤禾日當午課程的實作體驗，讓學生們都可以感受到家鄉土壤的生命力。

出磺口農場陳國志說，農場種植的稻米品種是越光米，秧苗還是自行培育養成。今年秧苗培育的相當好，剛好自己不只是農場場主還是實中的食農教育老師，趁著今年與去年秧苗的差異，教導學生堅實的秧苗就是稻穀成長最好的開始，能夠強健的面對未來氣候的考驗。

石門實中校長鍾兆晉表示，這場難得的體驗，跟著學生們一起順著稻田中的標線邊後退邊種植，手腳都感受到田土的沁涼與生機。石門實中期待透過課程的理論學習與實作的體驗，讓學生深刻的感受到家鄉土地的生命力，也藉此珍惜辛苦種植與照顧、得來不易的糧食。

食農教育 石門 稻米

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