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金門高中職午餐加碼10元1700學生受惠 陳福海：營養不能打折

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
校園供餐成本節節攀升，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。圖／縣府提供
校園供餐成本節節攀升，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。圖／縣府提供

現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府今天宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元，約有1700名學生受惠。縣府強調，此舉是為穩定供餐品質，避免因成本壓力影響餐食品質與份量。

縣府表示，近年食材價格、人力費用持續上漲，學校午餐供應面臨嚴峻挑戰。縣長陳福海要求在「不能讓孩子的營養打折」原則下，責成教育處全面檢討補助機制，並據此調升高中職午餐補助標準，確保學生能攝取均衡營養，維持學習所需體力，同時減輕家長經濟負擔。

目前金門國中小已全面實施免費午餐政策，行之多年，縣府指出，透過嚴格食材把關、營養設計與供餐管理，整體供膳品質穩定提升。至於高中職部分，自103年起即提供午餐補助，此次自114年9月起再加碼，係考量不同學制需求與實際運作情形後所作調整，展現各教育階段政策一致性。

不過，縣府也坦言，中央對國立學校午餐補助仍有限，已請國立金門高中與金門農工持續向中央反映地方需求，爭取更多資源挹注，期盼中央與地方攜手，強化校園飲食品質。

一名李姓家長表示，近年物價上漲明顯，「孩子一餐如果還是舊標準，其實很難兼顧營養」，這次補助提高讓家長「比較放心，也減輕一些負擔」。

也有家長指出，過去聽孩子常說覺得菜色偏簡單，「如果預算多一點，希望可以多一些變化或水果」，認為補助提升有助改善餐食品質，讓用餐更有期待。

縣府強調，學生健康是教育發展基礎，未來將持續滾動檢討午餐政策，從營養、安全到品質全面把關，打造更安心的校園飲食環境。

現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元。圖／縣府提供
現在物價持續上漲、校園供餐成本節節攀升之際，金門縣政府宣布，自114學年度起調整縣內國立高中職學生午餐補助標準，每餐由47元提高至57元，每人增加10元。圖／縣府提供

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