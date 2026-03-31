澎湖風櫃國小迎兒童節 全校一起玩躲貓貓

兒童節將至，澎湖各國小紛紛舉辦活動，馬公風櫃國小由學生「自己規劃、自己做主」，打造「全校躲貓貓」遊戲，校園內充滿孩童歡笑聲，小朋友們還收到澎防部指揮官送的「乖乖」米果。

馬公風櫃國小「自己規劃、自己做主」兒童節活動，今天在校園內玩起躲貓貓、躲避球賽等遊戲，瞬間化身大型遊樂場。

風櫃國小今年特別加碼，將鯛魚燒帶進校園，讓小朋友們一起享用美味的鯛魚燒。澎湖防衛部指揮官陳俊源還親自發放「乖乖」米果，令孩子們開心不已。

風櫃國小校長林妍伶表示，風櫃國小不只慶祝兒童節，更讓每個孩子都感受到被重視、被疼愛的幸福時刻，為童年留下最甜美的回憶。