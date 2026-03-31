豐原16校唯一無活動中心 民代為葫蘆墩國小解套建築法規

台中市豐原區葫蘆墩國小是豐原地區16校中唯一沒有活動中心的學校，經立委楊瓊瓔與市議員邱愛珊今天召開協調會後，確認於校門西側興建活動中心「法規無虞」，棟距與退縮等問題正式解套，並促教育局盡速簽辦編列116年預算推動，讓全校約1300名師生可擁有安全完善的室內活動空間。

葫蘆墩國小缺乏禮堂及活動中心，今天上午協調會由立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益與邱愛珊共同主持，邀集台中市政府教育局、都市發展局及家長會代表與會，針對活動中心設置位址與建築技術規則進行釐清與釋疑。

校長盧詩青指出，學校位於重劃區內，校地約2萬平方公尺，創校28年來辦學績優，目前學生約1300人，但受限於早期規劃，校內硬體設施不夠完善，尤以缺乏活動中心影響最大，不僅體育課程受限，也連帶影響學生體適能發展。

校方規劃於校門西側約1600平方公尺基地興建活動中心，卻因緊鄰人行道圍牆，並涉及與既有建築「南葫樓」之棟距問題而卡關，急需專業協助釐清法規。家長會長張恩得表示，活動中心推動歷程困難重重，但孩子成長不能等，期盼市府相關單位攜手合作，打造安全且完善的學習環境，讓學生活動不再受天候限制。

台中市都市發展局專委賴祐成說明，兩棟建築間的棟距問題，可透過設計通廊連結，視為同一幢建築物處理，即可排除棟距相關限制；建築物緊鄰人行道須退縮1.5公尺的規定，主要適用於教學用途建築，考量噪音與安全因素，活動中心屬非教學使用設施，依內政部91年4月23日函釋，可免受該項退縮限制。賴祐成強調，此類情形並非個案，其他學校亦有類似案例，只要校方提出書面說明即可適用。

建築師蘇懋彬指出，校方曾評估操場西北側及校門西側兩處基地，其中操場用地須配合跑道改建，整體成本及施工影響較大，經綜合評估後，認為校門西側較具可行性。教育局副局長郭明洲表示，將依市府整體財政規劃，明年度預算中循程序爭取編列相關經費，逐步完善學校教學環境。

邱愛珊指出，葫蘆墩國小因缺乏活動中心，畢業典禮及各類大型展演活動，包括音樂、戲劇及藝文表演，如糖葫蘆劇團、打擊樂團等，多半只能在戶外舉行或另行租借場地，增加行政與經費負擔，也讓師生長期暴露在日曬雨淋，影響教學品質與學習體驗。此案歷經12次協調會、耗時2至3年，終於在楊委員協助下突破法規瓶頸。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益表示，針對活動中心設計方案、棟距與退縮等問題，上周已請都發局與建築師依建築技術規則充分溝通討論，目前法規疑慮已全數排除，棟距問題透過通廊設計即可解決。他說活動中心規劃興建於校門西側「完全沒有問題」，並要求教育局儘速簽編列116年預算，力拚今年7月進入議會審查程序，加速推動興建。

台中市豐原區葫蘆墩國小是豐原地區16校中唯一沒有活動中心的學校，經立委楊瓊瓔與市議員邱愛珊今天召開協調會後，確認在「校門西側」興建活動中心法規無虞。圖／立委楊瓊瓔服務處提供