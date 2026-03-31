不再流浪辦畢典！新竹市載熙國小活動中心新建工程決標 預算1.5億元

新竹市載熙國小是北區規模較大的學校，卻是區內唯一尚未設置室內活動中心的小學，長期影響課程與活動推展，若遇雨天、高溫或空氣品質不佳時，缺乏適切室內空間，甚至畢業典禮需外借場地辦理。市府推動校園建設升級，規畫活動中心新建工程，今宣布已於3月26日決標，預算約1億5246萬元，未來將透過整體校園規畫與系統性設計，完善教學與活動空間配置，補足北區國小關鍵設施缺口。

教育處表示，載熙國小於1946年創立，前身為空軍子弟小學，承載眷村文化與城市發展記憶。現有學生近1400人，校地受限，且鄰近主要道路與機場設施，飛機起降聲是學生生活不可避免的噪音。校內僅設有風雨球場，難以支應日常教學、校隊訓練及大型活動需求；雖然學校體育與藝文團隊表現優異屢屢獲佳績，但校園訓練、展演空間不足仍為長年面臨之窘境。

對此，該案建築基地於前年6月獲核准無償撥用國有土地，面積約2382平方公尺，未來將結合活動中心興建與家長接送動線整體規畫，兼顧教學需求與通學安全。

教育處指出，該案不僅為單一建物興建，規畫將整合校園配置、人車動線與景觀環境，並妥善安排施工期間動線與接送措施，確保教學不中斷、校園安全無虞。新建活動中心將朝「安全耐震、永續節能、多元共享」方向規畫，基地位於忠孝門旁文小用地，預計興建地上2層建築，設置綜合球場、看臺、展演舞台及2間多功能教室，並規畫半戶外教學空間與完善無障礙設施，同時納入家長接送區與動線優化，導入綠建築與防災設計，平時提供教學與活動使用，災時亦可作為避難安置場所，提升校園及社區整體防災韌性。

載熙國小校長莊傑志表示，長期以來校內缺乏室內活動空間，對體育教學、校隊訓練及大型活動影響甚鉅，尤其畢業典禮需外借場地辦理，始終是師生共同的遺憾。未來活動中心落成後，將大幅改善學習與活動環境，讓孩子能在熟悉的校園中完成重要學習歷程，對學校發展意義重大。

市府強調，後續將由教育處、工務處、學校及規畫設計團隊共同推動，依期程滾動檢討各階段工作，確保工程如期如質完成。

教育處表示，載熙國小於1946年創立，長年缺乏內活動中心，連畢業典禮需外借場地辦理，市府規畫活動中心新建工程，於3月26日決標。圖／新竹市府提供