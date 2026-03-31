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新北公益閱讀寫作班 展創意思考

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市教育局昨舉辦一一五年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮，鼓勵學生從閱讀培養思考力，透過寫作展現觀察力與表達力。記者張策／攝影
新北市教育局昨舉辦一一五年度國小公益閱讀寫作班頒獎典禮，鼓勵學生從閱讀培養思考力，透過寫作展現觀察力與表達力。記者張策／攝影

新北市教育局在全市三十所國小開設公益閱讀寫作班，吸引近千名學生參與，從眾多作品中評選出特優、優選及佳作，學生展現多元創意與細膩的生活觀察。

教育局長張明文表示，閱讀與寫作是孩子學習歷程中最重要的基礎能力，閱讀助孩子理解世界，寫作讓孩子將所見所感轉化為有溫度的表達。面對ＡＩ時代，孩子不只要會使用科技工具，更要具備獨立思考與組織觀點的能力，「會發問、會表達，才有辦法真正善用ＡＩ」，閱讀、思考與表達能力，仍是未來最難被取代的核心競爭力。

張明文指出，新北推動公益閱讀寫作班邁入第八年，涵蓋三十多所學校、遍及二十九個行政區，結合ＡＩ閱讀系統與分級書單，協助不同程度學生提升閱讀理解與寫作能力。透過科技輔助學習，扎根閱讀與思考力，培養具備創新與表達能力的新世代人才。

昨天公益閱讀寫作班頒獎典禮，張明文與學生有一場「成語魔法大挑戰」，透過趣味問答方式，引導學生運用成語進行聯想與表達，展現平時閱讀累積成果。

新埔國小六年級學生胡芷綾分享，原以為寒假生活會平淡無趣，參加寫作班後有了不同體驗，老師透過幽默有趣方式引導寫作，讓她體會到「寫作不只是跟文字打交道，更是創造出文字的魔法」。

崇德國小六年級學生江荺蘋說，過去寫作偏向口語化，透過課程學習，已能將日常語句轉化為更具文學感的表達。

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