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教育部防制學生藥物濫用競賽首獎30萬元 獎落彰化村上國小

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣村上國小長年舉辦反毒繪本特展，小朋友想看就能看到。記者簡慧珍／攝影
彰化縣村上國小長年舉辦反毒繪本特展，小朋友想看就能看到。記者簡慧珍／攝影

教育部近日公布114年「防制學生藥物濫用」競賽成績，彰化縣村上國小從全國國中小脫穎而出，榮獲第一名並得到這項競賽首次發給的30萬元獎金；校方今表示，獎金將用在充實反毒、識毒、防毒的教材教具，持續強化毒品教育的能量。

教育部防制學生藥物濫用競賽以前沒發給獎金，得獎純屬榮譽，今年前三名獎金分別是30萬、20萬元、10萬元，採國中、國小一起評比，重賞之下果然競爭激烈，被錄取的前30名優勝學校有3所在彰化縣，且村上國小、明倫國中分居第一、三名，教育界認為亮麗成果與彰化縣政府重視防制學生藥物濫用、擴大尿液篩檢息息相關。

拿到第一名的村上國小校長黃宏田說，村上連續3年入選防制藥物濫用績優學校，名列反毒五星級旗艦學校，歸因學務處主任謝家豪及各處室主任、組長、老師認同「防範未然勝過事後防堵」，對反毒教育的推動及努力。

村上長年設置反毒繪本特展，邀請反毒大使到校內現身說法、反毒專車到校展覽、多個兒童劇團來校演出，教師團隊不只教導學童拒毒，還開辦多元適性課程，包括成立10多個才藝社團培養正當興趣，讓學童從才藝表演與競賽中建立自信，不會被電子菸、毒品誘惑。

反毒教育不僅入班宣導，請志工宣講反毒繪本，爭取校外資源例如中信金補助舉辦反毒研習、員林警分局到校講清楚新興毒品辨識與危害之外，村上師長也帶學童走進社區，到社區宮廟表演才藝、拜訪並了解社區藥局協助反毒的作法；此外，教師組團參訪北、高兩市及宜蘭、屏東等縣市的戒毒中心、犯罪研究中心，學習防制藥物濫用的宣導技巧。

黃宏田說，明（31日）結合兒童節舉辦村上健康路跑，學童逾九成五報名，將從慈鳳宮出發跑4公里，期許小朋友從小養成正當休閒興趣，遠離毒品，跑出健康和快樂。

彰化縣村上國小防制藥物濫用教育走出校園，到社區藥局了解正確用物知識。圖／村上提供
彰化縣村上國小防制藥物濫用教育走出校園，到社區藥局了解正確用物知識。圖／村上提供

反毒 彰化縣 藥物濫用

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