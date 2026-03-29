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新北市南山中學小王子星願園遊會 宣導身心障礙者多元就業

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
企業捐贈市值超過500萬元物資，提供現場發放特教家庭使用。照片來源/南山高級中學校友總會
企業捐贈市值超過500萬元物資，提供現場發放特教家庭使用。照片來源/南山高級中學校友總會

南山中學校友總會主辦的「小王子」星願園遊會今天在新北市南山中學舉行，以台灣身心障礙者就業的多元光譜為活動主軸，透過特教展區與現場多元互動設計，呈現從校園培力到進入職場的支持路徑。

這項活動規畫108個公益攤位，動員近600名志工投入服務，學生來自全台的特教家庭，遠自屏東、澎湖都有特教家庭參與。活動召集人南山校友總會副理事長李世新說，希望能藉由活潑好玩的攤位，讓特教家庭擁有有趣快樂的一天，更能將社會上的資源帶回去。

現場參與家長分享，讓孩子在沒有壓力的情境自在參加，不需要提醒或擔心孩子的反應，整個環境是被理解的。有家長表示，看見孩子在闖關與互動過程中，更願意主動嘗試與他人互動，表現想闖關的積極態度，在這裡不是被照顧，是一起參與，看見孩子的笑容，這些辛勞都值得了。

今天的次園遊會有八種不同類型攤位活動，規畫特教展區，串聯教育、教育、社福與就業資源，聚焦呈現身心障礙者就業的多元光譜。參與單位包含社會局勞工局、新北市第一與第三特殊教育資源中心、光復高中、安康高中及基隆希望學苑等，透過整合展示與互動設計，從在學期間的就業支援與職場銜接，畢業前的職涯訓練與能力培力，到進入社會後可運用的就業輔導與資源服務。

主辦單位表示，期望讓家長與社會大眾看見，特教學生的未來，並非單一路徑，而是依其能力與興趣，逐步發展出多元且可持續的職涯方向，園遊會成為理解台灣身障就業支持系統的重要窗口。

小王子星願園遊會結合政府、學校、企業與民間團體共同投入，伯寶行捐贈市值超過500萬元物資支持活動，給予每個參加活動的家庭誠意滿滿的紀念品，讓資源實際回到特教家庭與相關支持系統中。

社會局 勞工局 特教

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