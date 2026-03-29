全國學生舞蹈比賽完賽 北高兩場展演展現藝術學習成果

114學年度全國學生舞蹈比賽決賽分別於基隆表演藝術中心、雲林縣立體育館及新北市新莊體育館舉行，於3月26日完賽，全國總計826隊參賽隊伍、9000多名學生參賽。此外，今年5月24日於國立台灣藝術大學表演廳、7月1日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院，將各舉辦一場全國學生舞蹈比賽展演，展現學生舞蹈藝術學習成果。

全國學生舞蹈比賽包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈4種類型，參賽對象包含國小學童至大專組學生，擔任評審的國立台灣藝術大學表演藝術學院前院長曾照薰說，舞台上的舞蹈展演展現了教育的深耕與成果，學生們以自信笑容與優雅身姿詮釋身心和諧之美，作品融入台灣民俗文化元素，主題鮮明新穎，不僅呈現生活風貌，更蘊含教育意涵與深厚的文化價值。

教育部指出，今年團體組最佳編舞的舞碼中，文華高中古典舞作品《弓影持沙萬陣鳴》，整體構圖四平八穩、如詩如畫，不僅展現了武舞的威儀，也蘊含文舞的幽深。北安國中的現代舞作品《裂．界》，以俐落的動作在直接性的動態中展開，透過收縮與延伸的屈張運作，彰顯了現代舞的自由性與可變性。

另外，台東高商的民俗舞作品《織·循》，突破了以往原住民舞蹈僅以單一動作群集的形式，改以具設計感與層次變化的創造性動作組合與空間運用。南湖國小的兒童舞蹈作品《咻﹗飛進夢想》，編舞者以簡易的芭蕾動作銜接舞台上的摺紙遊戲，充分展現了兒童舞蹈中玩耍與舞蹈並存的特質。

教育部表示，除了在衛武營國家藝術文化中心等場域辦理實體演出，更建置表演藝術教育影音平台「藝秀台」，已收錄超過600餘部作品，涵蓋音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠，將學生的競賽表現轉化為珍貴的數位資源。教育部亦邀請民眾參與115年聯合展演，最新購票資訊將刊登於「全國學生舞蹈比賽資訊網」。