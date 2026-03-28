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女兒不在了她仍回來 鳳中85級畢業30年重聚最催淚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鳳山高中今校慶舉辦85級校友畢業30年重聚，一名媽媽穿著高中制服，代替已過世女兒出席同學會。圖／鳳山高中提供
鳳山高中今校慶舉辦85級校友畢業30年重聚，一名媽媽穿著高中制服，代替已過世女兒出席同學會。圖／鳳山高中提供

鳳山高中今校慶舉辦85級校友畢業30年重聚，近300名校友返校重逢，更有人遠從美國回台參與，一名頭髮花白媽媽穿著高中制服，代替已過世女兒出席同學會，令人動容也成為現場催淚的一幕；活動總召黃照智2年前展開尋人計畫，更精心準備3項好禮，包括繡上姓名與學號的個人復刻版鳳中制服、書包造型零錢包，以及送每名校友生日數字相同的百元鈔票，別具巧思和紀念意義。

鳳山高中畢業30年校友回娘家重聚傳統過去由學校主辦，今年85級返校回娘家活動由生技公司老闆黃照智毛遂自薦擔任總召主辦。

85級有18班、758位同學，為達成尋人任務，黃照智寫信、打電話、從社群網路尋找，足跡踏遍台北、基隆、花蓮、台東、澎湖等縣市，遠在美國、加拿大也不放棄，那個年代沒有手機、通訊軟體，畢業就像斷了線的風箏，只能從蛛絲馬跡打探消息。

黃照智說，自己是3年16班，班上年年辦同學會沒斷過，原以為要把其他班級找回來不難，「我錯了，太難了」，有人把信丟了、有人一接電話就掛斷。他笑說因為畢業太久，也沒人認識他，有次親自登門拜訪還被當成詐騙集團，後來與學校商量取得總召聘書，帶著聘書、名片全台奔走尋人。

他花了721天，尋回433人、已有9人離世，今天共有280人返校重逢，有同學從美國帶著全家人專程飛回台灣，也有當年帶班導師從馬來西亞回台相聚，氣氛溫馨。一名熊姓同學母親代替已過世女兒參加同學會，她說女兒30歲那年癌逝，當時有2名同學送女兒最後一程，想回學校看看女兒同學，寄託思念之情。

除30年重聚活動外，黃照智精心準備3項紀念品，包括繡學號制服、書包造型零錢包及30周年紀念徽章。最讓校友感動的是，每人獲贈1張生日數字相同的百元鈔。他透露，為對應同學出生年月日6碼數字，準備未流通的百元鈔票作為專屬紀念、總金額達147萬元，因此申請護鈔從台北運回高雄，「就想讓大家留下難忘回憶」。

頭髮花白的周國瑞導師，專程從馬來西亞回鳳中參加校慶。圖／鳳山高中提供
頭髮花白的周國瑞導師，專程從馬來西亞回鳳中參加校慶。圖／鳳山高中提供

頭髮花白的周國瑞導師，專程從馬來西亞回鳳中參加校慶。圖／鳳山高中提供
頭髮花白的周國瑞導師，專程從馬來西亞回鳳中參加校慶。圖／鳳山高中提供

鳳山高中85級近300名畢業校友返校重逢。圖／鳳山高中提供
鳳山高中85級近300名畢業校友返校重逢。圖／鳳山高中提供

鳳山高中今校慶舉辦85級校友畢業30年重聚，近300名校友返校重逢。圖／鳳山高中提供
鳳山高中今校慶舉辦85級校友畢業30年重聚，近300名校友返校重逢。圖／鳳山高中提供

鳳山高中85級畢業校穿著繡著學號制服重溫舊時光。圖／鳳山高中提供
鳳山高中85級畢業校穿著繡著學號制服重溫舊時光。圖／鳳山高中提供

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