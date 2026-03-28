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馬公高中83周年校慶 校友捐50萬助清寒學子

中央社／ 澎湖縣28日電

國立馬公高中今天歡度83週年校慶，校友張宗元現場捐贈新台幣50萬元清寒獎助學金，協助學生安心就學；觀光署長陳玉秀也專程返校領取傑出校友獎。

馬公高中今天舉辦83週年校慶，來自全國校友會、高雄校友會等各地校友返校慶祝，校長石仲哲率音樂班學生以音樂演奏及園遊會迎接校友，現場氣氛熱絡。

石仲哲表示，學校創校83年，培育眾多人才在各領域發光發熱，獲得社會肯定。校方將持續精進辦學，期盼培育更多優秀澎湖子弟。今年大學繁星推薦，共有19名應屆畢業生錄取。

馬公高中畢業校友張宗元今天於校慶活動中，以張文津基金會及思用有限公司名義，捐贈30萬元與20萬元獎助學金，作為獎勵清寒子弟之用，由石仲哲代表接受。

校方也表揚今年傑出校友，包括觀光署長陳玉秀、國立陽明交通大學光電學院影像與生醫光電研究所特聘教授李偉、前財政部關務署長莊水吉、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、台灣積體電路股份有限公司採購主任丁元凱等15人；另表揚服務資深人員林佩貞等13名教職員，並與在校學生分享人生經驗。

陳玉秀 財政部

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