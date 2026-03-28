馬公高中83周年校慶 校友捐50萬助清寒學子

外國人才進駐北士科，外籍學生在地就讀，公立學校洲美國國中、小的學制如何更彈性？議員建議教育局可和鄰近的美國學校、日僑學校、歐洲學校請益，包含國際課程的安排、教學，甚至未來學子要到國外求學也能銜接；另洲美國小要增具備雙語能力的師資，避免犧牲外籍學生的權益。

2026-03-28 11:53