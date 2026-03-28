全國高中儀隊北區初賽 首次在陸軍大漢營區登場
國防部全國高中儀隊競賽北區初賽「榮耀80•儀起向前」，今天在陸軍司令部大漢營區（桃園）登場，現場青春熱血活力，同時揭開陸軍司令部80周年慶系列活動序幕，象徵榮耀精神薪火相傳，續寫建軍新頁。
陸軍上將司令呂坤修表示，今年是國防部第9屆全國高級中等學校儀隊競賽，他是第二次主持競賽，也是他最期待也最喜歡的主持活動之一，因為平常主持的活動都是跟戰備、訓練等典禮，儀隊競賽，高中儀隊競賽可以感受學生們年輕的活力，還有蓬勃的朝氣與轉身、拋槍整齊的動作，及精準隊型變換，想必都是經過非常長時間訓練展現出的成果。這跟陸軍部隊的官兵操演訓練是一樣的，都是經過每年每月的訓練，累積成保衛國家的堅強戰力；期盼透過活動拉近軍民距離，也讓民眾更了解陸軍。
競賽開始前，首先由陸軍樂儀隊震撼開場，以精湛槍法搭配節奏明快的樂音，瞬間點燃全場氣氛，炒熱活動序幕；緊接著由內壢高中等10所學校依序登場、同場較勁，展現青春自信與團隊默契。
南亞科技大學「隼龍儀隊」也登場，以俐落槍法、整齊隊形及絕佳默契精采演出。南亞是國防部唯一授證ROTC專業大學，儀隊成員皆由儲備軍官組成，充分展現允文允武的特質；隨後登場的陸軍特指部戰技隊，以精實戰技結合格鬥技巧，展現官兵高昂士氣與堅實戰力，為整場活動劃下氣勢磅礴的句點。
陸軍司令部說明，今年競賽高手雲集，除了曾四度奪冠的常勝軍莊敬高職，還有強勢回歸的新興高中，及來自東部地區唯一參賽的花蓮高商。多所學校齊聚競技，各參賽隊伍無不卯足全力拿出看家本領，在競爭激烈的預賽中全力爭取晉級決賽資格。
陸軍司令部80周年部慶系列活動還包含5月23日部慶音樂會，及5月29日部慶活動，期盼透過一系列精彩的軍民交流與慶祝，凝聚全民國防共識，誠摯邀請民眾一同走入大漢營區，認識國防事務與軍事專業。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。