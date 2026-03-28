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全國高中儀隊北區初賽 首次在陸軍大漢營區登場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
儀隊操槍、變換隊形無論技術和默契都高水準。記者鄭國樑／攝影
儀隊操槍、變換隊形無論技術和默契都高水準。記者鄭國樑／攝影

國防部全國高中儀隊競賽北區初賽「榮耀80•儀起向前」，今天在陸軍司令部大漢營區（桃園）登場，現場青春熱血活力，同時揭開陸軍司令部80周年慶系列活動序幕，象徵榮耀精神薪火相傳，續寫建軍新頁。

陸軍上將司令呂坤修表示，今年是國防部第9屆全國高級中等學校儀隊競賽，他是第二次主持競賽，也是他最期待也最喜歡的主持活動之一，因為平常主持的活動都是跟戰備、訓練等典禮，儀隊競賽，高中儀隊競賽可以感受學生們年輕的活力，還有蓬勃的朝氣與轉身、拋槍整齊的動作，及精準隊型變換，想必都是經過非常長時間訓練展現出的成果。這跟陸軍部隊的官兵操演訓練是一樣的，都是經過每年每月的訓練，累積成保衛國家的堅強戰力；期盼透過活動拉近軍民距離，也讓民眾更了解陸軍。

競賽開始前，首先由陸軍樂儀隊震撼開場，以精湛槍法搭配節奏明快的樂音，瞬間點燃全場氣氛，炒熱活動序幕；緊接著由內壢高中等10所學校依序登場、同場較勁，展現青春自信與團隊默契。

南亞科技大學「隼龍儀隊」也登場，以俐落槍法、整齊隊形及絕佳默契精采演出。南亞是國防部唯一授證ROTC專業大學，儀隊成員皆由儲備軍官組成，充分展現允文允武的特質；隨後登場的陸軍特指部戰技隊，以精實戰技結合格鬥技巧，展現官兵高昂士氣與堅實戰力，為整場活動劃下氣勢磅礴的句點。

陸軍司令部說明，今年競賽高手雲集，除了曾四度奪冠的常勝軍莊敬高職，還有強勢回歸的新興高中，及來自東部地區唯一參賽的花蓮高商。多所學校齊聚競技，各參賽隊伍無不卯足全力拿出看家本領，在競爭激烈的預賽中全力爭取晉級決賽資格。

陸軍司令部80周年部慶系列活動還包含5月23日部慶音樂會，及5月29日部慶活動，期盼透過一系列精彩的軍民交流與慶祝，凝聚全民國防共識，誠摯邀請民眾一同走入大漢營區，認識國防事務與軍事專業。

全國高中儀隊北區初賽在陸軍司令部大漢營區登場。記者鄭國樑／攝影
全國高中儀隊北區初賽在陸軍司令部大漢營區登場。記者鄭國樑／攝影

陸軍 呂坤修

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