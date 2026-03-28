彰化縣國際教育見習 去年到新加坡「二招」今年去日本詢問爆表

彰化縣政府將遴選144名國中生到日本進行國際教育見習，各國中受理報名，據了解，比起去年到新加坡，日本行的詢問度與報名都較熱烈，已有學校滿額；縣政府預計參訪3所學校，需教育機構和旅行社協助，目前上網招標。

彰化縣115年度國中師生國際教育見學計畫，確定7月4日至7月19日分兩梯次出訪日本，每梯次72人。國中小、國中、完全中學每校依班級數可推薦4到8名學生，候補3人。八年級學生報名後，遴選標準七年級到八年級上學期的學業成績占20%，語文能力成績占70%，特殊才能占10%。

國人喜歡到日本旅遊，國際教育見習地點選在日本，雖未確定到哪些地方、哪些學校參訪，縣政府預計從東京進出，見習範圍距東京不遠，且預告有田園探索、東京迪士尼樂園的行程，頗吸引彰化學生，詢問熱度高，報名4月10日截止，已有學校額滿。

一名校長指出，去年到新加坡國際教育見習，學生名額136人，新加坡有很多值得學習的優點卻叫好不叫座，縣政府補助每名學生兩萬元仍「二招」才招滿學生，今年釋出「要去日本」消息，也是補助每名學生兩萬元，即有不少學生和家長詢問行程，跟新加坡相比，冷熱立判高下。

縣政府教育處今表示，參加彰化縣國際教育見習，回來要寫1千字心得報告，配合製作專題成果、擔任服務志工，在116學年度國際教育培訓活動協助傳承經驗與知識；去年新加坡之行「二招」，因此今年日本行刻意延長報名約半個月，從學校反映學生和家長詢問狀況，應可在報名截止日之前額滿。