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特優不只獎盃還有牛排 南投縣長說到做到請舞蹈隊吃大餐

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華宴請埔里國中與大成國中舞蹈隊師生，兌現奪特優請客承諾，現場氣氛溫馨熱烈。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華宴請埔里國中與大成國中舞蹈隊師生，兌現奪特優請客承諾，現場氣氛溫馨熱烈。圖／南投縣政府提供

南投縣在「114學年度全國學生舞蹈決賽」表現亮眼，共奪下4座特優、10座優等，其中埔里鎮大成國中、埔里國中分別獲民俗舞團體乙、丙組特優。縣長許淑華兌現賽前「奪特優請吃牛排」承諾，在埔里鎮餐廳宴請獲獎師生，肯定學生為縣爭光。

許淑華之前到大成國中校視察時，見學生利用課餘時間加緊團練，當場允諾若奪特優將請客鼓勵。學生在全國決賽展現穩定台風與精湛舞藝，如願抱回佳績。

許淑華昨天晚間兌現承諾，由縣府教育處安排，縣議員黃世芳、兩校校長王仁穩、陳清濱及師生共同參與，現場以團呼、獻卡等方式互動，氣氛熱烈。學生分享備賽歷程，師長也感謝縣府支持，讓孩子能專心投入訓練。

許淑華說，看見學生在舞台上展現自信與拚勁令人感動，這頓餐會不只是慶功，更希望鼓勵孩子持續投入所愛領域，「只要努力，就有機會迎來屬於自己的榮耀」。她也強調，縣府將持續推動多元教育，做學生最堅實後盾。

教育處指出，南投今年共有4校拿下團體特優，除大成國中與埔里國中外，還包括互助國小民俗舞團體甲組、魚池國小兒童舞蹈團體甲組，整體表現名列前茅。

大成國中與埔里國中長年深耕舞蹈教育，已成全國賽常勝軍，並與民間團隊合作培訓。其中由團長劉文凱帶領的「喜裂克文化藝術團」長期投入偏鄉舞蹈教學，結合在地文化與藝術訓練，在校方、家長與地方支持下，讓原鄉學童的舞蹈天賦在全國舞台發光。

縣長許淑華兌現承諾請客，學生齊聚用餐，氣氛輕鬆愉快。圖／南投縣政府提供
縣長許淑華兌現承諾請客，學生齊聚用餐，氣氛輕鬆愉快。圖／南投縣政府提供

學生開心享用牛排大餐，慶祝全國舞蹈決賽奪特優佳績，現場笑聲不斷。圖／南投縣政府提供
學生開心享用牛排大餐，慶祝全國舞蹈決賽奪特優佳績，現場笑聲不斷。圖／南投縣政府提供

許淑華 南投

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