一把尺變「高端文具」！影片吸80萬瀏覽 網驚：我只會轉圈圈

現在小朋友的文具越做越厲害了！一名網友在Threads上PO出兩段影片，是兒子用一把尺快速俐落畫出長方體和圓柱體，短短的影片吸引超過80萬次觀看，引起網友熱議。

原PO在Threads上PO出兩段影片並寫下：「被兒子和他的高端文具秀到了。」只見畫面中一個小朋友一手拿著一把有滑動機關的多功能繪圖尺，另一手拿筆，輕輕鬆鬆畫出標準的長方體和圓柱體。

網友看了全驚呆，紛紛表示「這是我看過最會用尺的小孩，沒有之一」、「長這麼大才知道要這樣用」、「他超強！超會用工具！」、「每一筆都落在我意想不到的點上」、「他好適合製圖，立體概念及邏輯都蠻好的」。

有網友表示「小時候我只會拿原子筆穿過那個洞，在那邊甩轉圈圈」、「非常懺愧，我們只會筆插進洞甩圈圈」、「我小時候的好像沒這麼高端，只記得尺上有很多不同大小的圓，然後試圖把每個手指放進去轉圈圈」。

提到文具話題，最近有網友好奇「小學低年級為何不能用自動鉛筆？」，網友分析歸納出「專注力問題」與「身體發展」兩大主因，還有老師直言，小朋友常把筆芯和筆芯盒當玩具，「可以玩一整節課」，光這點就足以成為禁止理由。