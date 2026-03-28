聽新聞
0:00 / 0:00
一把尺變「高端文具」！影片吸80萬瀏覽 網驚：我只會轉圈圈
現在小朋友的文具越做越厲害了！一名網友在Threads上PO出兩段影片，是兒子用一把尺快速俐落畫出長方體和圓柱體，短短的影片吸引超過80萬次觀看，引起網友熱議。
原PO在Threads上PO出兩段影片並寫下：「被兒子和他的高端文具秀到了。」只見畫面中一個小朋友一手拿著一把有滑動機關的多功能繪圖尺，另一手拿筆，輕輕鬆鬆畫出標準的長方體和圓柱體。
網友看了全驚呆，紛紛表示「這是我看過最會用尺的小孩，沒有之一」、「長這麼大才知道要這樣用」、「他超強！超會用工具！」、「每一筆都落在我意想不到的點上」、「他好適合製圖，立體概念及邏輯都蠻好的」。
有網友表示「小時候我只會拿原子筆穿過那個洞，在那邊甩轉圈圈」、「非常懺愧，我們只會筆插進洞甩圈圈」、「我小時候的好像沒這麼高端，只記得尺上有很多不同大小的圓，然後試圖把每個手指放進去轉圈圈」。
提到文具話題，最近有網友好奇「小學低年級為何不能用自動鉛筆？」，網友分析歸納出「專注力問題」與「身體發展」兩大主因，還有老師直言，小朋友常把筆芯和筆芯盒當玩具，「可以玩一整節課」，光這點就足以成為禁止理由。
【編輯推薦】
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。