台中烏日國小110周年校慶！斥資1592萬教育大禮 新跑道9月完工

台中市烏日國小創校110周年校慶今熱鬧登場，並同步舉行操場跑道整建開工典禮。市長盧秀燕到場祝賀，與全校師生共同品嘗精心準備的「百十周年慶祝壽桃」；斥資逾1592萬元改善校園環境，其中操場跑道預計今年9月新學期前完工。

今天的校慶包括盧秀燕、立委顏寬恒、楊瓊瓔、何欣純、市議員吳瓊華、林昊佑、張家銨等人到場慶賀，立法院副院長江啟臣、市議員曾威、楊孟令等派代表到場祝賀。

教育局說明，台中市政府112至114年度補助烏日國小執行相關經費逾1592萬元，包括112年度公立國民中小學老舊廁所修繕計畫、附設幼兒園老舊廁所整修工程、114年度充實設施設備真誠堂防水改善工程、114年度運動操場跑道改善工程等；讓小朋友們有更便利、舒適的學習空間，未來將持續投入更多的教育資源，讓孩子有更好的學習環境。

校長邱志忠說，烏日國小培育眾多出自偏鄉的社會中堅，期盼各界能持續給烏日國小更多的支持與鼓勵，為迎接二甲子奠下最堅實的基礎。

何欣純出席時表示，先前成功爭取教育部國教署補助校園運動場地整建經費，協助烏日國小推動運動場域及周邊設施改善，總經費近一千萬元，今天結合校慶同步舉行開工典禮，預計今年9月新學期前完工，屆時孩子們將擁有更安全、舒適的運動空間。

何欣純強調，校園安全更不能等。未來她也會持續爭取教育資源，與中央、地方共同努力，改善校園教學與活動環境，給孩子最好的學習條件與最安全的成長空間。

台中市長盧秀燕（右二）今參與烏日國小110周年校慶。記者趙容萱／攝影