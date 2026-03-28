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輝達外籍員工小孩不在北士科就讀？這原因外移到天母、大安「天龍區」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達一度考慮洲美國小預定地作為總部，最終仍選擇T17、18，該址未來將成為洲美校區。本報資料照片／記者許正宏攝影
輝達一度考慮洲美國小預定地作為總部，最終仍選擇T17、18，該址未來將成為洲美校區。本報資料照片／記者許正宏攝影

外國人才進駐北士科，外籍學生在地就讀，公立學校洲美國國中、小的學制如何更彈性？議員建議教育局可和鄰近的美國學校、日僑學校、歐洲學校請益，包含國際課程的安排、教學，甚至未來學子要到國外求學也能銜接；另洲美國小要增具備雙語能力的師資，避免犧牲外籍學生的權益。

洲美國小2015年因應北士科園區重畫而停辦，現今位處北士科核心，北市府復校籌設，初步規畫12班以上規模，包含普通班12班、海外攬才專班2班、體育班2班、特教班2班及幼兒園5班，後續以導入AI人工智慧教育與雙語教學方向規畫相關課程，也同步規畫洲美國中設立，預計6至9班，建構北士科洲美段國中小無縫銜接的教育量能。

教育局指出，洲美國小校舍預定於120年度完工，預計投入約20多億元經費，初步規劃，並以「AI新創教育、國際雙語教育、樂活教育、永續教育」為課程主軸；同時也將同步進行洲美國中設立規劃，逐步建構北士科洲美段國中小無縫銜接的教育量能。

在地議員陳賢蔚表示，北市教育希望讓孩子未來可與國外學生互動、銜接，因此愈來愈多學校推動雙語學習、增聘外語教師，加強學子日常英文學習。反之也會有外國學生、新住民，建議學校能規畫中文等語言能力課程、師資配置，讓他們更快融入台灣社會。

陳賢蔚說，期待北士科可帶來非常多專業的國際人才，為助於長久地留在台灣、台北、北士科服務，也必須兼顧他們的家庭生活，尤其年輕人在台生育，對於台灣整體發展是好事。

他指出，北市府預計成立洲美國中、小，教育局應及早規畫與因應，建議可和鄰近的美國學校、日僑學校、歐洲學校請益，包含國際課程的安排、教學，甚至未來學子要到國外求學也能銜接；再者學校須增加具備雙語能力的師資，精進雙語課程，避免犧牲外籍學生的權益，也能提升台灣孩子學習外語的環境與條件，將會是雙贏局面。

教育局強調，為回應科技產業聚落化、國際化的人才教育需求，洲美校區將以「人文、科技、國際、永續」為核心願景，培養具備運算思維、全球視野及國際溝通能力的未來人才。

北市國中學生家長聯合會總會長吳政鴻表示，考量洲美校區周邊交通狀況，外籍工作者不一定會住在北士科附近，可能會選擇天母、大安等市區，因此孩子就讀首選不見得是洲美國小、國中，可能是美國學校、實驗教育學校。身為內湖區明湖國中家長會長的他舉例，學校鄰近美國在台協會，但他觀察不是每位美國人都會把孩子送到明湖國中就讀。

雙語教育 北士科 教育局

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