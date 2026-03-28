萬國博覽會僑泰高中登場！20國外籍生展現永續城市探究成果

僑泰高中昨舉辦萬國博覽會，以「跨越國界、遇見永續」為主題，匯聚中彰投三縣市20國、49名外籍交換生，除針對SDG11議題發表探究成果，更擺設攤位展示各國永續城市特色，另有異國餐車及互動遊戲體驗。

這次萬國博覽會由台中市教育局指導，國際扶輪3462 地區與僑泰高中合辦，建國科大USR計畫團隊、台中科大、中台科大等校協辦。活動以SDG11永續城市指標為主軸，各國學生發揮巧思，展現對永續精神的落實。僑泰姊妹校日本川越高校師生33人昨天一早也來參與，讓博覽會的交流對話更具廣度。

僑泰高中學生以戰鼓、舞獅、儀隊揭幕，校長温順德揮毫「馬到成功」四字，祝福活動圓滿順利。博覽會中，僑泰多媒體設計科與校內外籍生以回收材料共同創作「未來永續城市模型」，餐飲科研發「永續中式特色料理」，高中部以海報及互動遊戲展現SDG11研究成果，應日科與觀光科則設計「台中舊城特色明信片」搭配導覽。

僑泰外籍生交換生林羽琪說，透過博覽會接觸各國不同的文化和美食，深刻體驗到多元並容的世界之美。

國際扶輪3462地區總監李安娜說，看到青年策展人用行動連結世界，她感到非常驕傲。在SDG11框架下，學子們提出各式問題及解決方案，共同建構2050年未來永續城市藍圖，令人驚艷。

僑泰高中校長温順德表示，此次萬國博覽會內容精采，除匯聚20個國家的外籍際交換生外，姊妹校日本川越高校也率團共襄盛舉，不僅是國際教育交流盛會，更透過僑泰師生、外籍交換生、日本姊妹校與大學夥伴的協力共創，共同建構永續未來的藍圖。

日本川越高校學生實作101高塔模型。圖／僑泰高中提供

學生在土耳其攤位前聆聽解說。圖／僑泰高中提供

四國學生微論壇探討永續城市議題。圖／僑泰高中提供

20國49名外籍生齊聚僑泰高中。圖／僑泰高中提供

外籍生舞蹈表演。圖／僑泰高中提供

日本川越高校師生「吹墨櫻花」實作。圖／僑泰高中提供