迎輝達總部進駐北士科「洲美國小重生」還有海外攬才專班

輝達總部進駐北士科，預期帶來大量人口，北市府也規畫洲美校區。台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌典禮致詞指出，今天洲美國小重生，市府預計投入20億興建洲美國小，為未來20、30年教育打下深厚的教育基礎。

蔣萬安指出，今年2月市府正式完成和輝達（NVIDIA）簽約，當時輝達曾經一度考慮洲美國小預定地，但後來峰迴路轉、克服一些困難，還是回到 T17、18，所以市府持續維持洲美國小預定地的規畫方案。

蔣萬安表示，輝達確定落腳台北，選擇北士科，未來將帶來1萬個工作機會，而且從興建到營運，預計投入至少400 億經費。所以相對應在地孩子教育的需求也大幅的提升，北市府預計投入20億，來興建洲美國小。

蔣萬安表示，未來洲美國小將至少12個班級的學校，而且教育的主軸以「雙語、AI、樂活、永續」為整體的方向。也會導入智慧建築、綠色永續的概念，讓未來孩子在這邊不只是感受到有科技感、未來感，以及整體環境永續的概念。

蔣萬安表示，未來洲美國小也會導入智慧防災系統，會即時偵測，包括地震、任何災情的發生，提前預警，守護孩子的安全。另外，未來洲美國小完成之後，也規畫「洲美國中」，讓在地的孩子無縫接軌，可以持續地銜接。而且我們會結合周邊，包括文林國小、明德國中、中正高中，打造北士科的教育聯盟，為國家長遠培養國際及科技人才，「我們也在北投士林迎來黃金時代」。

北市教育局指出，洲美國小校舍預定於120年度完工，預計投入約20多億元經費，初步規畫12班以上規模，包含普通班12班、海外攬才專班2班、體育班2班、特教班2班及幼兒園5班，並以「AI新創教育、國際雙語教育、樂活教育、永續教育」為課程主軸；同時也將同步進行洲美國中設立規畫，逐步建構北士科洲美段國中小無縫銜接的教育量能。

北市教育局主秘鍾德馨指出，目前初步規畫洲美國小12班、國中6至9班，每班29人，但實質設校時間還沒那麼快，加上文林國小近年改建增加可多招收、鄰近幾間國中還有招收量能，將視當地整體人口發展滾動式修正班級數、學生數。

鍾德馨說，文林國小周邊住宅區、洲美地區確實陸續有一些移入人口，但教育局盤點洲美地區學生收納量不只單看一間學校，而是整個區域，也會把鄰近文林國小、文昌國小、士林國小及陽明高中國中部、石牌國中、明德國中、士林國中與北投國中等學校，納入整體評估。

另外，因應科技園區帶動的移入人口，教育局持續滾動推估學齡人口，除原先既有的建案計畫外，亦將周邊尚未開發之空地、科技大廠進駐後可能新增的人口紅利納入計算，目前初步盤點學區學校包含文林國小、士林國小、文昌國小及陽明高中國中部、石牌國中、明德國中、士林國中與北投國中等學校，規畫建立完整的K-12教育體系，並將視實際人口增長情形，保持校舍空間配置之彈性。

台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌典禮。記者楊正海／攝影