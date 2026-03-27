重返十一人制賽事 中山工商女足奪聯賽亞軍創近年佳績
中山工商女子足球隊曾是國內勁旅，後因兵源不足暫別十一人制賽場，近年重振旗鼓，日前參加一一四學年度中等學校足球聯賽重返十一人制賽事，一路從逆境中突圍闖進冠軍戰，雖不敵醒吾高中，最後奪下亞軍，仍締造近年最佳成績。
中山工商女足成軍43年曾經風光一時，代表國家遠征英國、挪威參賽締造佳績，後來球隊一度退出十一人制賽場，轉而專攻五人制，仍維持一定競爭力，近年校方網羅各地好手重整戰力，逐步回歸傳統賽制。
校長李昱平表示，4年前在董事長陳國清及前校長林昭億支持下，從台中、台南、屏東及高雄等地延攬選手，結合校內具潛力一般生，經過長時間磨合重建球隊體系，今年重返聯賽奪下亞軍。
總教練賴冠州指出，學校長期投入資源發展球隊，包括教練團建置、設備提升與訓練規劃，並安排國際交流，今年2月聯賽前球隊前往日本沖繩進行為期5天移地訓練，強化實戰經驗，也提升整體戰力。
本屆賽事中，中山女足開局不利，預賽敗給惠文高中，一度陷入低潮並進入外卡賽，不過球隊迅速調整，從外卡賽重新出發，在複賽兩階段穩紮穩打，逐步找回節奏，最終挺進決賽，展現強大抗壓能力與團隊凝聚力。
教練鞠欣馨表示，四強戰面對花蓮體中，中山女足以1比0勝出，成功晉級冠軍戰；決賽對上醒吾高中雖未能奪冠，但球員展現拚戰精神，表現可圈可點，她認為亞軍成績不僅是榮耀，更象徵球隊重建有成，未來發展可期。
高三生賴宛貞在備戰學測期間暫離球隊，近期錄取中山醫學大學後迅速歸隊，投入賽事成為關鍵戰力之一；U-17代表隊長伍彥諭與門將孫芸芸鎮守後防，多次成功化解對手攻勢，為球隊晉級立下功勞。
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