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學童被咬成「紅豆冰」 校方稱清明連假再噴藥⋯家長氣炸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，校長賴俊賢親自去檢視環境並噴消。圖／北投國小校長賴俊賢提供
北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，校長賴俊賢親自去檢視環境並噴消。圖／北投國小校長賴俊賢提供

北市北投國小遭爆不少學生遭跳蚤咬傷，家長向校方反映卻獲得等4清明連假再處理，讓他氣到向議員陳情，照片可見孩子雙腿超過10處紅點，令人心疼。校方今回應，昨晚開始下雨，考量噴藥又下雨會沒效果，但許多家長陳情，已安排廠商明天入校清消。

林杏兒表示，今天上午家長氣急敗壞地向她投訴，北投國小好幾個班級學童被跳蚤咬傷，皮膚出現紅點及搔癢很不舒服，懷疑是否為先前傳言校內出現老鼠所致，家長也猜測校內部分區域正在整修，雜亂環境可能是跳蚤來源；經向校方反映，卻獲得「要等到清明連假再處理」的回答，讓家長相當不滿。

林杏兒收到陳情後，立即連繫教育局，並要求應該利用這周末清消，否則上課環境有跳蚤，師生根本無法安心上課，另要教育局盡速找出跳蚤的可能來源並處理。她說，已有家長表示若學校沒處理，下周一要幫孩子請假，「不敢讓孩子去上課了。」

國小校長稱：待2小時沒被咬

北投國小校長賴俊賢回應，這幾天家長群組討論孩子此事，他去調閱健康中心資料，3月有10位學生登記被蚊蟲咬傷。他與其他老師這幾天也到地下室、戶外場域去打掃和清消，甚至自己在學生說會被咬之處待了2小時，也沒有被咬。

賴俊賢說，這兩天聯繫廠商過程，昨晚開始下雨，考量噴完藥又下雨會沒效果，但因許多家長陳情，最後決定提前至明天請廠商入校清消，若後續沒效再補噴。

教育局：要求校方追蹤叮咬情形

教育局表示，經查主因是校園地下室、部分牆面青苔較為潮濕，易成為病媒孳生源，已請該校利用3月28日至29日假日期間完成全校性大規模消毒，針對受影響教室加強施藥防治，並委請廠商協助刷除校園青苔以消除蟲卵空間。

教育局也要校方追蹤學生叮咬情形、提供防蚊液防護，後續規畫易生青苔牆面的防水塗料工程，並落實定期花木修剪與病媒防治工作，輔以衛教宣導，強化師生自我防護意識。

至於該校老鼠出沒問題，教育局初步評估主要受1月操場工程施作擾動及校園周邊飲食商圈影響，該校已嚴格落實「防鼠三不」政策，定期委請專業廠商入校滅鼠、加強垃圾清理，也針對剩食與儲藏空間進行密封與清整，阻絕老鼠糧食來源，另已請校方利用周末加強投藥，未來提高校內巡檢頻率、建立通報機制即時啟動專案處理。

北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，雙腿滿是紅點。圖／北市議員林杏兒辦公室提供
北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，雙腿滿是紅點。圖／北市議員林杏兒辦公室提供

北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，雙腿滿是紅點。圖／北市議員林杏兒辦公室提供
北市北投國小多名學童疑似遭跳蚤咬傷，雙腿滿是紅點。圖／北市議員林杏兒辦公室提供

林杏兒 家長群組 教育局

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