迎接AI時代 屏縣率非六都之先推中小學AI課程

為扎根科技教育、培育未來高科技產業人才，屏東縣政府今天在信義國小辦理「115年中小學AI素養推動實施計畫」，縣長周春米到場與學童一同上課，並透過視訊與全縣114校，2075名小學生即時互動，強調AI不僅是工具，更是屏東孩子接軌國際的核心競爭力。

屏東縣率先在非六都縣市中推動AI素養教育，這次課程採「線上講師×班級公播」模式，運用均一平台開發的「Active AI」教學工具，以「屏東家鄉導覽師」為主題，引導學生透過AI圖像生成描繪燈塔、海岸及在地文化特色。

周春米表示，AI已成為當代重要工具，現代公民必備的核心素養。感謝均一平台教育基金會的協力支持，讓AI教育能在屏東全面展開，縣府將持續深化課程，讓孩子從小培養正確的科技應用能力。

均一平台教育基金會指出，AI時代強調提出問題與解決問題的能力，未來將持續與縣府合作，深化AI課程應用，陪伴教師將AI融入日常教學，培養學生在未來科技社會中的競爭力與創造力。

教育處表示，縣府持續推動數位學習精進方案，逐步完成學習載具普及，並透過與均一平台合作讓生成式AI課程進入每一間教室。透過全縣同步學習模式，縮短城鄉數位落差，讓偏鄉學生也能站在數位起跑點，接軌國際發展趨勢。

屏東縣政府今天在信義國小辦理「115年中小學AI素養推動實施計畫」，帶學生上AI課程。圖／縣府提供

屏東縣政府今天在信義國小辦理「115年中小學AI素養推動實施計畫」，縣長周春米（中）到場與學童一同上課。圖／縣府提供