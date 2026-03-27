少子化搶生源 新竹東泰高中祭36萬獎學金吸新生

面對少子化浪潮，各校紛紛加強招生策略，私校也積極尋找優質生源。新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。

東泰高中自2002年設立國中部以來，至今邁入第24年。過去每年級僅設1班，今年起將擴增為2班，預計招收共約55名新生，其中1班為學術資優班，另1班為全人教育班。校方規畫在學術資優班25名新生中，提供15名學生可獲得3年共36萬元的獎學金。

東泰高中國中部主任張育滋指出，學校前董事長黃吉宏於去年2月底辭世，生前長期投入教育、熱心回饋鄉里。為紀念其興學精神，校方特別設立「東泰高中前董事長黃吉宏紀念獎學金」，希望扶助新竹縣內家境清寒、努力向學的學生，同時也歡迎大新竹地區各公私立小學畢業生報名就讀。

校方表示，今年共設15個獎學金名額，提供即將升上國一的新竹縣小六學生申請，每人國中3年可獲得共36萬元補助。只要學業表現優異，或成績表現傑出但家境清寒的學生，都有機會獲得獎助。

申請條件方面，學校將於4月18日舉辦國文、英文、數學與自然4科評量。若為學業優異且家境清寒的學生，經原就讀小學校長推薦並參加評量測驗，總平均達80分以上即可申請；此外，新生入學測驗平均成績達90分以上者，也有機會獲得上述獎學金。

校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。圖／東泰高中提供

新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。圖／東泰高中提供