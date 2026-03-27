快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化搶生源 新竹東泰高中祭36萬獎學金吸新生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
東泰高中自2002年設立國中部以來，至今邁入第24年。圖／東泰高中提供
東泰高中自2002年設立國中部以來，至今邁入第24年。圖／東泰高中提供

面對少子化浪潮，各校紛紛加強招生策略，私校也積極尋找優質生源。新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。

東泰高中自2002年設立國中部以來，至今邁入第24年。過去每年級僅設1班，今年起將擴增為2班，預計招收共約55名新生，其中1班為學術資優班，另1班為全人教育班。校方規畫在學術資優班25名新生中，提供15名學生可獲得3年共36萬元的獎學金。

東泰高中國中部主任張育滋指出，學校前董事長黃吉宏於去年2月底辭世，生前長期投入教育、熱心回饋鄉里。為紀念其興學精神，校方特別設立「東泰高中前董事長黃吉宏紀念獎學金」，希望扶助新竹縣內家境清寒、努力向學的學生，同時也歡迎大新竹地區各公私立小學畢業生報名就讀。

校方表示，今年共設15個獎學金名額，提供即將升上國一的新竹縣小六學生申請，每人國中3年可獲得共36萬元補助。只要學業表現優異，或成績表現傑出但家境清寒的學生，都有機會獲得獎助。

申請條件方面，學校將於4月18日舉辦國文、英文、數學與自然4科評量。若為學業優異且家境清寒的學生，經原就讀小學校長推薦並參加評量測驗，總平均達80分以上即可申請；此外，新生入學測驗平均成績達90分以上者，也有機會獲得上述獎學金。

校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。圖／東泰高中提供
校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。圖／東泰高中提供

新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。圖／東泰高中提供
新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。圖／東泰高中提供

董事長 新生 學生

延伸閱讀

影／越級挑戰！屏東大同高中管樂班 全國學生音樂賽特優6連霸

基隆國小新生入學登記即將開始 熱門深美、中興2國小總額管制

高中生可外出午餐嗎？建中可以 新竹高中提案再掀討論

台大推高中生先修課 將擴展到北市所有高中都可參與

相關新聞

少子化搶生源 新竹東泰高中祭36萬獎學金吸新生

面對少子化浪潮，各校紛紛加強招生策略，私校也積極尋找優質生源。新竹縣私立東泰高中今年首度推出最高36萬元的高額獎學金，鎖定家境清寒且有心向學，或學業表現優異的學生。校方表示，凡今年有意就讀國一的學生皆可提出申請。由於獎學金金額相當可觀，已在地方教育界引發關注與討論。

影／越級挑戰！屏東大同高中管樂班 全國學生音樂賽特優6連霸

剛落幕的全國學生音樂比賽，屏東縣立大同高中管樂團在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。大同高中是完全中學，國高中混合組隊參賽，9成是國中部管樂班，高中生僅6人，跨越6個年段學生們越級挑戰，表現亮眼。

男籃成軍僅半年！頭份建國國中勇奪苗栗縣長盃冠軍

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，榮獲冠軍；頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金，她強調這支成軍僅短短半年的球隊，憑藉紮實的訓練與不服輸的韌性，成功在各校體育強將中脫穎而出，為頭份市再添體育榮光。

新莊區民安國小管樂團 創團三十年首次闖進全國賽

新莊區民安國小是百年老校，校內管樂團成立近三十年時間，114年11月在新北市學生音樂比賽拿到特優成績，更首次獲得參加全國賽的機會；指揮陳順發老師說，他來民安國小擔任管樂團指揮的時間很短，但是小朋友們都有很長足的進步，每個孩子都很專注在練習及參與，真的很努力。

中一中住宿生不滿尖銳起床樂...舍幹竟嗆「滾出宿舍」 校方回應了

台中一中昨傳出宿舍糾紛，有住宿生不滿起床廣播長期播放音質刺耳、節奏強烈的音樂作為morning call，多次反映未果，加上舍務幹部（舍幹）一段激烈發言，引爆全宿舍學生情緒，在期中考前夕掀起風波。校方表示，將對當事人與學生們教育輔導，並強化學生情緒調適與溝通能力，避免類似事件再發生。

基隆國小新生入學登記即將開始 熱門深美、中興2國小總額管制

新學年度國小新生報到即將開始，家有年滿6足歲108年9月2日到109年9月1日出生的家長請注意，115學年度公立國小分發日期以今年3月20日學童的戶籍所在地進行分發。採總量管制學校有深美國小與中興國小二校，4月初開始受理家長繳納登記入學相關文件，收件截止日為4月11日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。