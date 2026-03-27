成軍僅半年！頭份建國國中勇奪苗栗縣長盃冠軍 市長羅雪珠到校頒獎

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，榮獲冠軍；頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金，她強調這支成軍僅短短半年的球隊，憑藉紮實的訓練與不服輸的韌性，成功在各校體育強將中脫穎而出，為頭份市再添體育榮光。

市公所指出，在教練胡智安嚴格帶領下，球員犧牲寒假休息時間，在清晨規律的高強度練習。校方堅持「先練好基本功，再追求成績」策略，在賽場上發揮關鍵作用。挺進四強後，面對訓練有素的常勝軍名校，建國小將發揮強大團隊默契與拚勁，在冠亞軍賽比分膠著的關鍵時刻，展現心理韌性緊咬每一分，最終奪下冠軍，讓建國國中師生熱血沸騰。

建國國中校長方麗萍表示，對孩子帶給學校這份「大禮」感到十分欣慰，這不僅是籃球技術的勝利，更是「努力、團隊、信念」的養成教育；學務主任黃國哲第一時間透過廣播分享喜訊，校園歡呼聲四起，為這群努力不懈的學生感到驕傲。

羅雪珠肯定建國國中男籃隊在極短時間成軍即締造佳績，充分展現頭份學子不怕苦、不認輸的堅毅精神，發揮了團隊合作及堅持不懈的精神，上午特地到學校嘉勉並頒發獎勵金，期盼選手再接再厲，繼續為建國國中、頭份市及苗栗縣爭光。

市公所表示，公所訂有「苗栗縣頭份市運動及藝文績優人才獎勵金核發作業要點」，旨在獎勵優秀人才參加各項運動競技及藝文技藝競賽，培養優秀運動和藝文人才，提升頭份市的運動及藝文水準，為頭份爭光，歡迎市內各校及市民符合資格者踴躍申請。此外，市公所也補助各校辦理培訓運動及藝文人才訓練、參賽經費及各項教育文化活動經費，提升市民與各校對體育、藝文活動的重視。

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金，肯定校方及選手的努力。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市建國國中男籃隊在今年縣長盃籃球錦標賽，以「最強黑馬」之姿一路過關斬將，最終在激烈的冠亞軍決賽中勝出，頭份市長羅雪珠上午專程到校頒發獎勵金並與球員互動投籃。圖／頭份市公所提供