硬讀才有錢途？他批補習班「洗腦高中生選自然組」：只為賺更多

高中升上二年級時，學校通常會請學生選擇社會組或自然組，幫助學生規劃未來升學方向。一名網友發文，批評某些補習班總是洗腦學生選擇自然組，如果理科成績不好，無疑是自討苦吃，不如去讀社會組好的科系。對此，網友們看法兩極，有人認為自然組薪資確實比較好，如果家裡不富裕還是得讀；但有網友指出每個人的興趣、擅長領域不同，選自己喜歡的科系更為重要。

一名網友在Threads發文，很好奇為何補習班會洗腦學生選擇自然組？在他看來，如果理科成績差還選自然組，無疑是「用石頭砸自己腳」，硬讀並不會得到好結果。

原PO推測，補習班之所以洗腦是為了讓學生補更多科目，但其實社會組也有很好的科系，因此呼籲高中生，如果讀理科很吃力千萬不要選自然組，「不然你也讀不下去」。

此文一出，有網友反駁，讀書有方法，不必硬讀，自然組也有「背就有分」的科系，例如化工系，並且自然組薪資本身就比社會組高，補習班是為了學生著想；社會組雖然的確有好的科系，但缺額很快就被成績好的學生搶光了。總而言之，如果家裡沒什麼錢還是乖乖選自然組比較踏實，能夠讓生活品質更好。

「選自然組更好」的言論得到許多人認可，有網友提到，台灣的產業趨勢就是如此，補習班老師是根據大方向給予合適的建議，為學生提供一條「更加保險」的路，這就是老師的職責，最終決定權還是在學生，「好好思考，做自己不後悔的決定就好」。

但也有就讀自然組的學生表示，如果理科基礎不好真的不要勉強，會非常辛苦且挫折，很多社會組出來的學生成就也比自然組高，每個人擅長或有興趣的領域本就不同，「要為了選而選」，重點是要找到自己能發揮的領域，你也會讀得比較開心。

社會組與自然組的議題常引起討論，曾有一名網友提到近年因為元宇宙、AI等科技浪潮下，不少人都會選擇理工相關科系就讀，薪水也比較多，但有人為社會組說話，指出「法律系」與「金融相關科系」其實很賺錢。