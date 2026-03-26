新莊區民安國小管樂團 創團三十年首次闖進全國賽

新莊區民安國小是百年老校，校內管樂團成立近三十年時間，114年11月在新北市學生音樂比賽拿到特優成績，更首次獲得參加全國賽的機會；指揮陳順發老師說，他來民安國小擔任管樂團指揮的時間很短，但是小朋友們都有很長足的進步，每個孩子都很專注在練習及參與，真的很努力。

全國學生音樂比賽當天，清晨不到五點的時間，管樂團的學生們，一個接個一個，在帶隊老師及家長志工的協助下，把樂器搬上車，準備出發宜蘭參加比賽；比賽前，指揮陳順發老師，還特別商借鄰近學校場地練習，學生們從賽前的練習，到進入比賽場地的調音、預備區，老師們不斷提醒叮嚀，學生們也逐步調整狀況迎接比賽。

民安國小校長王健旺也表示，學生們真的很不簡單，雖然很早起，卻都精神抖擻的在準備比賽，比賽時也發揮全力，表現得很好，他也感謝帶隊老師及家長們的協助，讓學生們可以充分地感受比賽的過程。

民安國小管樂團創團三十年，首次在市賽中拿下特優，也首次參加全國賽，並且拿到優等的好成績，有了好的開始，接下來這群管樂團的孩子，在專業老師們的引導下，依舊兢兢業業不斷練習，相信未來能為學校創造更多佳績!