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影／越級挑戰！屏東大同高中管樂班 全國學生音樂賽特優6連霸

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影

剛落幕的全國學生音樂比賽，屏東縣立大同高中管樂團在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。大同高中是完全中學，國高中混合組隊參賽，9成是國中部管樂班，高中生僅6人，跨越6個年段學生們越級挑戰，表現亮眼。

除團體賽，大同高中在木管五重奏與銅管五重奏，分別獲全國賽「優等」。大同高中國中部管樂班採六年一貫培育，校長陳冠明說，參賽隊伍結構具挑戰，近八成學生，都是國中入學後，才學習管樂團編制樂器，參賽九成學生是國中部，僅六名國中部管樂班直升高中部就讀雙語班學生，跨越6個年段「越級」挑戰專業音樂班組別。

管樂團指揮老師莊峰武說，這次真的很難得，獲全部評審7人給出「特優」；評審的評語「音樂演奏層次豐富詮釋，對比明確，展現出色的吹奏技巧，演出精湛，音樂熱情澎湃，展現充分的凝聚力，整體充滿了魅力」。

比賽自選曲演奏曲目「麥哲倫航向未知大陸的挑戰」，曲長約8分鐘，評審特別點名獨奏優異長笛與小號手，他們分別是九年級徐志翔、徐士勛。兩人都是國中後才開始學新的樂器，學習約一到兩年，校方表示，他們在短時間從零開始到能勝任獨奏重任，展現精準教學與學生耐挫力。

九年級徐士翔學習長笛，他說，每天都會練一小時，注意指法技巧，比賽獨奏時，他形容要展現音樂性，大小聲的起伏，放感情進入，也想像自己在大海中的情境獨奏。

九年級徐士勛在小號獨奏獲肯定，演出時「想像自己是船長在海上航行」，他國小時學二胡，上國中後才接觸小號樂器。

高三楊恩齊國高中都念大同高中，他說，國三升高一雖考到高雄的音樂班，仍決定留縣升學，熟悉環境繼續學習，也感受到老師的熱情。

大同高中指出，管樂班除專業技術，將音樂與在地文化結合，連7年獲教育部藝師藝有計畫通過，獲多次績優團隊肯定。學校辦藝術采風營隊，帶領學生們到恆春半島和居民共享藝術美好，去年成為屏東唯一獲選12個全國特優團隊在衛武營國家藝術文化中心的演出。

音樂科老師陳玉書說，「One Band, One Sound」核心精神，樂團中沒有個人英雄主義，每個人為整體和諧努力，學生展現強大抗壓性與相互扶持團隊合作。

校長陳冠明說，學校深耕多元藝術課程，音樂不只是比賽成績，轉化為陪伴學生們一生的高抗壓強韌度與美感素養。

屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供

屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影

屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影

屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供

屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲決賽「特優」，今年3月比賽後，更獲得全部評審給出「特優」最高分。圖／屏東縣立大同高中提供

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屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中管樂團參加全國學生音樂比賽，在高中職A組（音樂班）管樂合奏，連6年獲得決賽「特優」，今年更獲全部評審給出「特優」最高分。記者劉星君／攝影

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