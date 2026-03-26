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中一中住宿生不滿尖銳起床樂...舍幹竟嗆「滾出宿舍」 校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中一中昨傳出宿舍糾紛。圖本報資料照
台中一中昨傳出宿舍糾紛。圖本報資料照

台中一中昨傳出宿舍糾紛，有住宿生不滿起床廣播長期播放音質刺耳、節奏強烈的音樂作為morning call，多次反映未果，加上舍務幹部（舍幹）一段激烈發言，引爆全宿舍學生情緒，在期中考前夕掀起風波。校方表示，將對當事人與學生們教育輔導，並強化學生情緒調適與溝通能力，避免類似事件再發生。

根據學生在Threads整理的「懶人包」，事件起因為一名高一舍幹在數周期間，持續播放音質不佳、且尖銳的phonk音樂作為起床鈴聲，導致不少住宿生感到不滿及困擾，但問題仍遲遲未改善。

3月25日晚間，該名舍幹透過宿舍廣播發表情緒性言論，內容為「太大聲太小聲去跟舍監反應會改進，不想聽就包一包滾出宿舍，滾出宿舍不是像沒爸沒媽，沒家教的對老子的歌指點，老子播什麼你們聽什麼」等字句，引發學生強烈反彈。隨後，大量住宿生聚集至宿舍一樓欲與舍幹理論，場面一度混亂，據傳該名舍幹一度驚慌逃離現場避風頭，校方也對該名舍幹做出「不再錄用」的處分，試圖平息爭議。

台中一中指出，昨晚事件發生第一時間，學務主任及教官、校安人員已立即趕赴現場了解狀況並介入處理。經師生溝通後，該名實習幹部已針對其不當言論，向在場及宿舍的全體學生表達歉意。

台中一中表示，考慮到目前正值期中考期間，在師生溝通與道歉程序完成後，主任已請宿舍學生們先行回寢室休息，以確保體力與心態穩定，準備隔日的考試，當下宿舍秩序已恢復正常。

校方強調，針對本次事件，學校將針對當事人與學生們進行教育輔導，並重點強化學生的情緒調適與溝通能力，避免類似事件再次發生。

宿舍 情緒 學生

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