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基隆國小新生入學登記即將開始 熱門深美、中興2國小總額管制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國小新生入學登記即將開始。圖／教育處提供
基隆國小新生入學登記即將開始。圖／教育處提供

新學年度國小新生報到即將開始，家有年滿6足歲108年9月2日到109年9月1日出生的家長請注意，115學年度公立國小分發日期以今年3月20日學童的戶籍所在地進行分發。採總量管制學校有深美國小與中興國小二校，4月初開始受理家長繳納登記入學相關文件，收件截止日為4月11日。

教育處表示，另外實驗教育學校八堵國小與瑪陵國小4月10、11日辦理登記；私立二信高級中學附設國小部3月27日至4月1日以線上方式進行登記；私立輔大聖心高級中學附設國小部的新生登記作業在4月11日到校辦理。

教育處說，其餘公立國小的小一新生，以戶籍所在地的學區為主，家長可在4月15日前收到新生入學通知單後，採線上或到校兩種方式，在4月24日至26日期間，依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到登記作業。

基隆市政府近年推動新生入學線上報到，鼓勵家長們可以多加運用，線上報到網址：https://school.kl.edu.tw/kl-register/

市府提醒民眾，辦理實驗教育的八堵國小、瑪陵國小與私立小學，除報到時間比一般公立學校提早以外，只要設籍於基隆市內，都可以自由申請登記；而設籍於總量管制學校學區的學生，家長在4月8日前會收到新生登記報名通知單，家長們需在4月11日前將相關文件繳交給學校，學校將於4月21日在校網站公告入學名冊，家長們可至學校網站查詢，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜。

私立學校部分，聖心高中國小部4月11日上午9時至12時辦理現場登記，二信高中國小部在3月27日至4月1日以線上方式進行登記，想就讀私立國小的學童以登記1校為限，如違反規定將撤銷錄取資格；如登記人數超過核定招生名額時，聖心高中國小部將在登記當天下午1時辦理公開抽籤作業，教育處也會在學校登記及抽籤當天派人到場督導；二信高中國小部則另依其入學簡章規定將在4月11日上午9時在校網站公布錄取名單，家長如對於私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校。

基隆市府教育處長徐嬿立表示，提醒家長請事先參閱新生入學通知單與戶籍地學區學校公告，進行新生報到作業，如有其他新生入學疑問，歡迎洽詢戶籍地學區學校詢問新生報到相關事宜；如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反應，聯絡電話：（02）24301505分機104。

基隆國小新生入學登記即將開始。圖／教育處提供
基隆國小新生入學登記即將開始。圖／教育處提供

實驗教育 新生

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