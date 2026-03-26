台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

台中市知名高中台中一中昨（25）日傳出宿舍糾紛事件，有住宿生不滿起床廣播長期播放音質刺耳、節奏強烈的音樂作為morning call，多次反映未果，加上因舍務幹部（舍幹）一段激烈發言，引爆全宿舍學生情緒，在段考前夕掀起風波。

根據學生在Threads整理的「懶人包」，事件起因為一名高一舍幹在數週期間，持續播放音質不佳、且尖銳的phonk音樂作為起床鈴聲，導致不少住宿生感到不滿及困擾，在校內匿名平台表達不滿，但問題仍遲遲未改善。

衝突於3月25日晚間升溫，該名舍幹透過宿舍廣播發表情緒性言論，內容為：「太大聲太小聲去跟舍監反應會改進，不想聽就包一包滾出宿舍，滾出宿舍不是像沒爸沒媽，沒家教的對老子的歌指點，老子播什麼你們聽什麼」等字句，引發學生強烈反彈。隨後，大量住宿生聚集至宿舍一樓欲與舍幹理論，場面一度混亂，據傳該名舍幹一度驚慌逃離現場避風頭。

據了解，事件發生後校方已介入處理，並對該名舍幹做出「不再錄用」的處分，試圖平息爭議。學務主任也在事後利用宿舍廣播呼籲學生冷靜，並對同學致歉，不過事件已在網路上迅速擴散，昨晚有不少學生於Threads上直播宿舍抗議現場，並稱學校歷史會記得3月25日這天的。

事件曝光後，引發大量網友討論，意見呈現兩極化，有人批評舍幹態度過當，「給一點權力就開始跋扈，完全不尊重人」、「這不是管理，是情緒發洩」、「在宿舍這種集體生活空間，本來就要顧及大家。」

但也有人認為學生反應過度，「不爽可以反映，但不需要群起圍攻」、「學生脾氣也太大，一點小事就暴動」。因為今（26）日恰逢學校段考，有人還酸諷「段考前還有娛樂節目，一人對抗全宿舍」、「是都不用讀書了嗎？」。