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北觀處響應「旅遊安全周」 進入校園宣導水域遊憩安全

聯合報／ 教育事業部
新北三芝國小學生上台示範如何穿救生衣。圖／教育事業部提供
新北三芝國小學生上台示範如何穿救生衣。圖／教育事業部提供

隨著氣溫回升，北海岸即將迎來水域遊憩活動旺季，為落實水域遊憩安全教育，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）為落實「旅遊安全宣導周」政策，攜手聯合報教育事業部及新北市石門區水上救生協會深入校園扎根，致力達成「樂遊北海岸、平安歸家園」之目標。

在預防教育方面，北海岸海流與地形變化多端，為深植水域安全意識，北觀處今年度與萬里國中、三芝國中、三芝國小及基隆市銘傳國中舉辦「水域安全宣講」，共計約1,100位師生參與，邀請水上救生協會教練闕河聖講授「海邊戲水自救術」，引導學生辨識潛藏危機，提醒參與水域遊憩活動的首要原則是「避免單獨前往海邊」，且務必選擇設有救生員駐點的海域，如淺水灣、白沙灣、中角灣等 。一旦發生意外，切勿驚慌，應立即通知專業人員協助救援 。

此外，教練現場示範了「寶特瓶救命法」。若發現他人溺水，應優先尋求現場救生員協助；若無專業人員，可利用身邊的救生圈、繩索，或將數個空寶特瓶裝入塑膠袋中，製成簡易浮具拋給待救者。教練特別重申，「切勿貿然下水救人」，應善用器材並撥打110、119、118或112求援，以防救援者一同陷入險境。

北觀處強調：「為了提供更安全的旅遊環境，近期已針對轄內重點海域完成檢視，全面更新救生圈、強化警告告示牌標示，也在白沙灣、中角灣及淺水灣完成即時監控裝置，讓救生員更能全面掌控現場環境，提升安全係數，給遊客更安心之水域遊憩場域。」北觀處未來將持續加強與相關單位及地方業者合作，建構綿密的安全防線，讓每一位來到北海岸的遊客都能在法律規範與專業保障下，享受安全的水域遊憩環境。

北觀處19日到新北萬里國中宣導防溺水，學生覺得收穫滿滿。圖／教育事業部提供
北觀處19日到新北萬里國中宣導防溺水，學生覺得收穫滿滿。圖／教育事業部提供

基隆銘傳國中學生學習如何CPR。圖／教育事業部提供
基隆銘傳國中學生學習如何CPR。圖／教育事業部提供

新北三芝國中學生閱讀好讀周報上介紹離岸流的專題報導。圖／教育事業部提供
新北三芝國中學生閱讀好讀周報上介紹離岸流的專題報導。圖／教育事業部提供

基隆銘傳國中學生在學習單上畫離岸流形成方式及如何逃生。圖／教育事業部提供
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中角灣 北觀處 旅遊

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