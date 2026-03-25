南投奧萬大7月暑期營隊 帶領孩童深度體驗山林
奧萬大自然教育中心7月推出2大旗艦級營隊，活動包含定向體驗、高空攀樹、山野教育，及野生物觀察與調查、架設紅外線照相機等，讓孩童遠離3C產品，體驗深度成長的山林教育。
農業部林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心7月推出「奧萬大森林探險家」與「奧萬大野FUN營」4天3夜營隊，不同一般遊樂性質偏高的營隊，奧萬大自然教育中心以高師生比、專業引導、全方位安全防護等核心價值，打造深度成長的山林教育體驗營隊。
南投林保分署今天發布新聞稿表示，今年「奧萬大森林探險家」營隊有更多的意志力與邏輯思維挑戰活動，包含訓練地圖與空間邏輯定向體驗、挑戰自我極限的高空攀樹、山野教育主題學習安全用火與山野知識。
南投分署表示，「奧萬大野FUN營」以野生物觀察與調查為主題，讓孩子實際架設紅外線照相機與動物調查陷阱等，並學習認識生態習性及尊重生命，活動也首次導入卡片蒐集，透過活動調查的生物資訊，轉化為實體遊戲卡片，以鼓勵孩子探索更多奧萬大生物資訊。
南投分署表示，奧萬大自然教育中心擁有豐富教學經驗，活動過程為確保每一名孩子被看見、被引導，全場活動維持高師生比；「奧萬大森林探險家」營隊7月14日至17日、「奧萬大野FUN營」7月28日至31日，皆已開放報名，5月30日前報名享早鳥優惠。
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