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一送就是17年！南投業者為全鎮學童準備兒童節禮物 感嘆1狀況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供

兒童節是專屬孩子的節日，為讓學童感受小確幸，南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒，但感嘆少子化每年越送越少份。

埔里鎮公所指出，當地Feeling18巧克力工房已連續第 17 年，為全鎮學童準備兒童節禮物，去年更將祝福擴及「大埔里地區」埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮學童，今年以「巧克力叔叔的冠軍培訓班」為主題將致贈客製化曲奇餅乾禮盒。

Feeling18巧克力工房今年以「巧克力叔叔的冠軍培訓班」為主題，以童趣明亮的插畫呈現「你心中的冠軍是什麼模樣呢」，告訴孩子人生不是一場比賽，能在多元發展的可能性中，有更多不一樣的模樣，是一趟發現自己閃耀價值的甜蜜旅程。

公所今也邀請去年代表台灣遠赴義大利在世界盃聖誕麵包大賽勇奪世界冠軍的Feeling18巧克力工房主廚蔡約群與孩子分享他站上世界舞台的心路歷程，他勉勵孩子在追求興趣旅程中，每一步都充滿了學習的意義，這才是真正的冠軍精神。

Feeling18巧克力工房創辦人茆晉詳說，每年準備兒童節禮物，是希望孩子透過這份小禮物，記得自己的力量與光芒，而今年總計將送出9125份曲奇餅乾禮盒，只是今年送給4鄉鎮的兒童節禮物較去年又少了600份，明顯感受少子化問題。

埔里鎮長廖志城表示，公所近年戮力提升社會福利措施，藉此減輕家庭負擔，鼓勵年輕人生育，因此除了生育獎勵金2萬元，今年起也針對在埔里設籍滿1年的1至5歲兒童，每年發放生日禮金2萬元，希望能帶動地方出生率，增加人口。

南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里Feeling18巧克力工房17年前開始為全鎮學童準備兒童節禮物，去年擴大為埔里、魚池、國姓、仁愛4鄉鎮，今年延續送上近萬份曲奇餅乾禮盒。圖／埔里鎮公所提供

義大利 埔里 巧克力

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