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這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友貼出新竹某高中畢業旅行的飯店桌菜，直指菜色寒酸「真的太誇張」，話題迅速延燒。示意圖/ingimage
近日有網友貼出新竹某高中畢業旅行的飯店桌菜，直指菜色寒酸「真的太誇張」，話題迅速延燒。示意圖/ingimage

近來物價持續上揚，不少民眾感嘆「荷包變薄」，部分業者雖未直接調高價格，卻以縮減份量等方式「變相漲價」，引發消費者不滿。近日就有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文抱怨，貼出某高中畢業旅行飯店用餐的照片，直指菜色寒酸「真的太誇張」，話題迅速延燒。

該網友分享，學生在新竹某高中畢旅期間入住飯店，晚餐卻僅見一鍋飯、一鍋湯，搭配八道份量偏少的菜與一盤水果，整體看起來難以滿足一桌學生的食量。原PO以「大飯店的晚餐」為主軸，質疑餐點品質與份量落差過大，甚至提到孩子用餐後還得另行覓食，引發不少人熱議。

不過留言區意見呈現兩極。有網友覺得菜量過少，「如果一桌10人恐怕不夠吃」，也有人直言「太扯了」，質疑校方與旅行社安排不周，甚至稱「進香團公路餐廳也比這桌好多了」，建議至少應提供炒飯或炒麵等能填飽肚子的主食。但也有人持不同看法，強調應回歸費用結構，有人認為重點其實在「一桌的價錢」，若整體團費有限，餐標自然受到影響。

另一派網友則逆風力挺餐點，認為以畢旅常見預算來看，「三天兩夜六千左右含住宿交通，這樣已經不差」，也有人指出食材、人力與水電成本皆上漲，團餐本就難與單點餐廳相比，甚至有留言表示「這桌算不錯了」，直呼不必過度苛責。亦有網友以過往經驗對比，指出低價團餐都大同小異，本就是「一分錢一分貨」。

事實上，畢業旅行相關爭議近年屢見不鮮。本站曾報導，過去有南部一所高中被指出，三天兩夜行程收費逾5000元，卻有多餐需自理，且行程多為免費景點，引發外界質疑規劃「毫無誠意」。類似事件一再出現，也讓部分學生對畢旅興趣降低，甚至選擇不參加。從餐食到整體行程內容，如何在有限預算下兼顧基本品質與體驗感，仍考驗校方與業者的規劃及溝通。

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