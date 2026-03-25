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斥資2500萬元擺脫「爛尾」 苗縣苑裡國小光電球場啟用
苗栗縣日前有11所學校與民間廠商簽約，興建光電球場，發生工程進度延宕，其中苑裡鎮苑裡國小經重新招標，擺脫原光電球場「爛尾」問題，校方今天舉辦正式完工啟用儀式，未來也將提供學區民眾及家長有更優質的運動環境。
苑裡國小指出，光電球場兼具綠能發電與運動休憩功能，如屋頂設計涵蓋原有遊戲場及周邊空地，大幅提升遮蔭與避雨效果；場地規畫多功能運用，可供籃球、排球及躲避球等教學與訓練使用，提升體育教學效能；設置完善照明設備，開放夜間使用，延伸運動時段，服務社區居民，促進全民運動風氣。
苗縣府教育處長葉芯慧稱讚，苑裡國小排球隊深耕多年，自1996年以來於全國各大盃賽累積110座冠軍；縣府也強調，苑裡國小光電球場不僅響應國家「2050淨零排放」目標，更展現苗栗縣推動轉型的行動力。
校長張志清表示，該光電球場耗資2千500萬元，前得標廠商爆發財務危機擺爛之後，最後重新招標，歷經1年才順利完工，目前也正規畫設置投幣式夜間照明設備，向社區民眾開放夜間運動場地。
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