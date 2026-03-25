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兒會考失利性格大變 讀私立高中想休學…網推「我的優勢卡」重建自信

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文求助，表示自己兒子會考失利，最後就讀家裡附近的私立高中，心理大受影響，認為努力讀書沒有意義，即使家長和高中班導都努力想協助調節孩子情緒，仍不敵他自己的心魔，高一常常遲到 、請假、上課睡覺、沒有目標，一對話就情緒失控。

看著孩子從以前自律、充滿熱情、喜歡運動交友，到自我放棄、萌生休學念頭，家長非常擔憂卻不知該怎麼幫助。

許多家長深有感觸，建議可以給孩子一點時間、陪孩子一起前進，也可以考慮看看適時的遠離現在環境，「優異的孩子失敗容易自我否定，讓他逃離原有環境也是一種選擇」、「我家孩子當時高三休學一下再出發，我覺得是不錯的選擇」。

也有人建議用「我的優勢卡」幫助孩子重新定位、提升自我肯定。《聯合新聞網》曾報導，一名小學班導每天會抽出一位同學，請全班學生寫下該學生優點，隔天老師會公開唸出這些優點，再將所有紙條整理成冊，送給被點到的那位孩子，並確保班上所有人都會輪到。

這位老師的做法大受好評，透過同學之間分享，讓孩子知道，原來一些被自己忽視的小事，在他人眼中或許是很棒的優點，也加深每個人「看到他人好的地方」的觀察力與善念，發展正向循環，並讓學生們認知到，成績好壞並不是唯一，每個人都有獨一無二的價值。

會考 高中生 自律 情緒

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