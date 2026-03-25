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新北校園霸凌案受害學生被逼下跪 國教盟：校安3環節失守

聯合報／ 記者李芯／即時報導
國教盟青年部呼籲，教育主管機關應正視校園霸凌的結構性問題，從制度面落實預防、通報、輔導與修復並重的防治機制。圖／國教盟提供
國教盟青年部呼籲，教育主管機關應正視校園霸凌的結構性問題，從制度面落實預防、通報、輔導與修復並重的防治機制。圖／國教盟提供

近日新北市某國中發生疑似校園霸凌事件，受害學生疑被逼下跪，並遭多人施暴，影片在網路流傳引發社會關注。對此，國教行動聯盟青年部指出，這起事件凸顯校園保護機制在預防、求助與防止二次傷害3個環節同時失守，應藉此檢討、強化校園保護機制3道防線。

國教盟青年部指出，根據衛生福利部CRC資訊網公開統計，校園霸凌通報件數近年明顯上升，2021年通報1450件，至2024年增為3819件。教育部校園霸凌防制準則明定霸凌防制工作不只限於調查與處理，更應包含預防、輔導、友善校園建構與學生支持系統。問題不在於制度是否有規範，而在於校園現場是否真的把預防教育做到位，是否能在事件發生前及早辨識風險、及早介入。

國教盟青年部認為，應藉此檢討校園保護機制3道防線。首先是落實預防教育，學校應教導足夠的人際衝突辨識、旁觀者介入訓練、班級經營支持與心理韌性教育。教育部可參考芬蘭「KiVa Anti-Bullying Program」的經驗，將「旁觀者介入訓練」正式納入校園防制架構，讓學生不只是知道霸凌不對，而能辨識風險、拒絕附和、及時通報與保護同學。

第2道防線是暢通安心求助管道，國教盟青年部指出，學校除依法落實保密外，仍應持續強化匿名檢舉、線上通報、保密轉介與後續陪伴機制，降低學生求助門檻，讓受害者、旁觀者與知情同學在事件惡化前就能求助，提早處理，啟動支持系統。

第3道防線是避免影像外流造成的二次傷害，國教盟青年部表示，當施暴過程被拍攝、轉傳、評論甚至獵奇式消費，受害者承受的傷害往往不會在事件停止後結束。若學校仍將霸凌防治侷限在傳統衝突處理，而未同步補強數位素養、資訊倫理與影像散布責任教育，學生就可能在實體與網路雙重場域中反覆受害。

國教盟青年部呼籲，教育主管機關應正視校園霸凌的結構性問題，從制度面落實預防、通報、輔導與修復並重的防治機制，讓每位學生都能在安全、尊重的環境中學習與成長。

友善校園 校園 班級經營

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