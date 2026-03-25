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新北某國中傳霸凌事件 補教師：受害生的陰影不會因畢業就消失

聯合新聞網／ 綜合報導
網路流傳學姊涉持球棒逼國中學妹下跪的霸凌影片瘋傳，新北警方逮10人送辦。圖／聯合報系資料照
網路流傳學姊涉持球棒逼國中學妹下跪的霸凌影片瘋傳，新北警方逮10人送辦。圖／聯合報系資料照

新北市一所國中近日傳出霸凌事件，有學生遭同儕逼迫下跪、圍繞羞辱並施以肢體攻擊，過程更被拍攝並在網路流傳，引發社會譁然。補教老師「JQ傑克」24日中午在臉書發聲，呼籲正視校園霸凌問題，並停止轉傳相關影像，以免對受害者造成二次傷害。

「JQ傑克」表示，看到事件立即聯想到韓劇《黑暗榮耀》中的主角文同珢（劇中受到嚴重霸凌、施虐），感嘆：「看著台灣的孩子，差點活成下一個文同珢」、「我們一邊心疼文同珢，一邊卻沒有真正阻止台灣的孩子，成為下一個文同珢。」指出現實中的霸凌往往並非單一事件，而是長期累積的傷害。他強調，真正可怕的不只是施暴者，還包括旁觀者的冷漠與網路的擴散效應。

他呼籲外界停止轉傳相關影片，認為對已經受傷的孩子來說，每一次被點開、被分享、被討論，都可能在提醒她：「她最難堪、最害怕、最無助的那一刻，全世界都看過了…。」對受害學生而言都可能是再次揭開傷口，認為「這不是熱鬧，而是一個孩子的尊嚴被公開踐踏」。

針對處理機制，外界再度檢視校園通報與輔導流程。多數學校在事件發生後，會依程序進行通報、啟動校安機制並安排心理輔導，但「JQ傑克」質疑，為何往往要等到事件擴大甚至影像外流後，相關措施才全面啟動，認為霸凌往往是一次又一次被當成沒什麼的小小的惡，一次又一次界線被踩爛，卻沒人真正介入，受害者在長期忍耐、沉默、害怕後，才累積成今天大家看到的巨大傷害。

「JQ傑克」指出，對於受害學生而言，這種傷不會只停在今天，羞辱感可能會留在一個孩子心裡很多很多年，不會因為畢業就消失。今天這起事件不只是「又一個霸凌事件」而已，而是整個社會、教育系統，和大人世界，都該被狠狠提醒的一記警鐘。

霸凌 新北 國中

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