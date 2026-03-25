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嘉市育人國小2周回收122公斤電池 募集1400張發票實踐永續精神

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供

嘉義市育人國小今天舉辦「SDGs地球萌童出任務—準度大挑戰」，學生響應兒童周在2周內展現驚人行動力，共回收122公斤廢電池並募集1400張發票，於活動當天由自治市小市長代表捐贈公益團體。校長楊家豪表示，校方翻轉上下課，將校園轉化為融合永續教育與體驗學習的創意遊樂園，讓孩子在歡樂闖關中實踐面對未來的能力。

嘉義市政府將3月25日至4月2日訂為「嘉義兒童周」，鼓勵各校規畫多元且富教育意義的活動，讓學生在參與中理解兒童權利與責任，並培養關懷環境與社會的行動力。

育人國小兒童節系列活動在校長與家長熱情支持下，已邁入第5年，今年以「準度大挑戰」為主軸，結合17項聯合國永續發展目標（SDGs）設計關卡。校方規畫「一起秀才藝」舞台，由學生擔任主持人與演出者，展現自信與多元才能。

活動現場除了準度挑戰，嘉義市童軍會也結合校園環境，規畫走繩、攀樹雙索體驗與「烤蛇麵」等戶外探索，引導學生親近自然並落實保育陸域生態理念。

在永續行動方面，學校導入榮譽制度，學生透過日常良好表現累積榮譽券參與闖關，不僅提升參與感，也培養正向行為。透過回收廢電池與發票募集，育人國小成功將永續精神轉化為具體行動，讓400名學生在遊戲與挑戰中學習責任與關懷，為兒童節種下永續未來的種子。

嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供

嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小翻轉上下課，把校園變成遊樂園活動已經邁入第5年。圖／育人國小提供

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