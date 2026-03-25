克服場地不足困境 永慶高中沙排隊勇奪全國雙獎牌

嘉義縣立永慶高中沙灘排球隊參與2026學年度全國中等學校沙灘排球錦標賽，由黃若瑄、王蓁翊奪得高女組亞軍，侯姵羽、沈畇汝獲殿軍。校長郭春松表示，這份榮耀背後是一段由夢想、資源與努力交織而成的動人歷程，過去沙排隊在訓練條件上面臨許多挑戰，尤其專業場地不足，教練需開車帶隊前往鄰近縣市沙排場練習，往往成為基層球隊發展的限制。

永慶高中沙排隊過去受限於硬體，練習時常需跨縣市長途奔波，不僅體力負荷大，練習時間也受限。在大眾教育基金會與縣府支持下，學校建置全新的大眾沙灘排球場，為球員打造專業訓練基地。郭春松指出，這座球場落成後，球員無需再辛苦尋找練習場地，能在校內穩定訓練、精進技術，讓整體競技實力在短時間內顯著提升，今年能在全國賽事中締造佳績，正是這份對教育與體育投資的具體成果。

從行政支持、資源整合到場地建設的推動，縣府始終扮演重要角色，與大眾教育基金會共同促成球場落成，成為產、官、學攜手合作的典範，也為嘉義縣體育人才培育注入強大能量。

教練郭春印與朱英綺長期投入大量心力，從技術訓練、心理建設到賽事陪伴，陪著4名選手一球一球磨練。此外，興達建設、神斧刺繡、三福產業、桂林園建設、佑川實業社等單位也長期挹注資源，成為球隊穩定前行的後盾，讓選手能安心訓練、無後顧之憂地迎戰各項賽事。

克服場地不足困境，永慶高中沙排隊校內築夢勇奪全國雙獎牌。圖／永慶高中提供

克服場地不足困境，永慶高中沙排隊校內築夢勇奪全國雙獎牌。圖／永慶高中提供