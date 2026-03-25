半導體產業磁吸 芬蘭學校進駐高雄前金國小設校

半導體產業進駐高雄，帶動國際專業人才磁吸效應，高雄再添一所國際學校！來自北歐的芬蘭國際學校進駐前金國小設校，芬蘭國會友台小組7人訪團到校參訪實地了解規劃進程，允諾深化台、芬教育合作。高市教育局今表示，芬蘭學校正在招生中，預計於9月開學。

依規劃，高雄芬蘭國際學校一至七年級設於前金國小，八至十二年級銜接至高雄大學，除導入芬蘭教育理念，該校採現象導向學習，以主題式探究整合生物、地理、語言與藝術等跨領域課程，讓學生主動學習、合作能力與問題解決能力，並淡化考試與排名，與台灣近年推動的素養導向教育方向相呼應。

該校採小班制，每年級僅一班、每班上限25人，上課時間為上午9時至下午3時30分，課程低作業量與自主學習，高中階段將導入國際文憑IB課程，學生可憑IBDP成績申請海外大學，建立與國際接軌的升學管道。

學費方面，國小約50萬元、國中60萬元、高中70萬元不含雜費，並設有須持外國護照及通過面試等入學門檻。不過，該校以「不排名競爭」與「低壓學習」為特色，在自主與探索的學習模式下，學生未來銜接IB課程及國際升學競爭的適應力，有待觀察。

芬蘭國會訪團此行聽取設校簡報，也與教育局、設校團隊及芬蘭駐台北代表處進行交流，友台小組主席Mats Löfström對於前金國小提供校園空間協助設校，展現在地學校對國際教育發展的支持表達感謝，表示未來雙方將在課程設計、文化交流與校際合作等面向深化合作，推動更多跨國教育計畫。

教育局長吳立森表示，AI、半導體產業進駐高雄，吸引大量高科技人才移入，對多元教育選擇的需求也同步提升，籌設中的芬蘭外僑學校，除滿足外籍家庭子女就學需求，也有助提升城市國際能見度，強化高雄作為國際人才據點的吸引力。

吳立森說，芬蘭教育強調自主學習、重視平等與跨領域學習，與台灣教育改革方向具高度契合性，隨著台、芬合作逐步落實，打造高雄成為具備人才教育和國際競爭力的城市。

芬蘭國際學校進駐前金國小設校，芬蘭國會友台小組7人訪團參訪。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局長吳立森（左）、友台小組主席Mats Löfström（右）相見歡。圖／高雄市教育局提供