新北永和校園霸凌案 國教盟籲防影像外流二次傷害

新北市永和區發生國中校園霸凌案，國教行動聯盟青年部今天發布聲明，呼籲強化預防教育、求助管道等防線，並透過數位素養教育，防範施暴影像外流，造成二次傷害。

新北市永和區某國中3月21日傳出霸凌事件，網路流傳影片顯示，一名少女在暗巷遭逼迫下跪，並被掌摑、以鋁棒攻擊頭部。學校獲報後已召開霸凌調查會議，警方也介入調查。

國教盟青年部今天發布聲明指出，近年校園霸凌通報件數明顯上升，而在通報數字背後，更應注意學生是否真正獲得及時、適切且有效的介入與支持。

國教盟青年部執行長李雨函表示，通報增加、學生更願意說出來，本應是制度進步的開始；但如果通報之後的辨識、介入與輔導沒有同步跟上，學生依然可能在受傷之後才被看見。

國教盟呼籲教育單位落實校園保護機制的3道防線，包括預防教育，讓師生具備辨識風險、拒絕附和、及時通報的實際能力。

第2道防線是暢通安心求助管道，強化匿名檢舉、線上通報、保密轉介與後續陪伴機制，降低學生求助門檻。

第3道防線是避免影像外流造成的二次傷害。國教盟指出，永和案提醒社會，校園霸凌不只存在於實體空間，當施暴過程被拍攝、轉傳，受害者承受的傷害不會在事件停止後結束。學校不該侷限在傳統衝突處理，而應同步補強數位素養、資訊倫理與影像散布責任教育。

李雨函呼籲，每個孩子的成長都很寶貴，做錯事的孩子，同樣需要一個安全的環境去學習與改正。社會不應只要求學校出面負責，而是應該給予學校、老師更多支持，讓家庭、學校、社會共同面對。