被疑講壞話跟打小報告 國1女生廁所內遭5同學呼巴掌猛踹

新北市板橋區某國中驚傳校園霸凌事件。3名國中1年級女學生因懷疑同校女生講她壞話，竟將該名女學生帶到校內廁所圍住毆打，另外還有1男1女在旁錄影。警方詢後將涉嫌施暴的4女1男依傷害、妨害自由暨少事法等罪嫌移送少年法庭審理。

有家長在Threads上PO文表示，女兒前天（23日）中午12時許在校內廁所內遭3個女學生毆打，女兒被迫跪趴在地上，被3名女學生扯頭髮、呼巴掌、腳踹及踩肩膀，另外還有1男1女2名學生在旁圍觀錄影。

被施暴的女學生返家後因傷勢不明顯家人並未發現，校方昨天（24日）得知後立即展開調查並通報家長及警方。海山分局獲報與校方聯繫並展開調查，昨晚9時許陸續通知涉案的4女1男5名學生到案說明。

動手的學生表示因不滿被害人在校內講她們壞話跟打小報告，才會憤而動手，警方詢後依傷害、妨害自由暨違反少年事件處理法等罪嫌，將5名學生移送新北地院少年法庭審理。