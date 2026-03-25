聽新聞
0:00 / 0:00

調查近2成國小高年級生社恐 拒學失眠增加

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
根據兒福聯盟調查，台灣學童正面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀。示意圖。 記者杜建重／攝影
根據兒福聯盟調查，台灣學童正面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀。示意圖。 記者杜建重／攝影

校園「社恐」現象愈來愈嚴重，根據兒福聯盟調查，台灣學童面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀，數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落。兒福聯盟呼籲，應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

兒福聯盟昨發布「二○二六年兒童人際關係與社恐現況調查報告」。針對全台一二五五名國小高年級生進行調查。調查發現，有百分之十八點六的學童出現社交焦慮特徵，且連性格活潑的「Ｅ人」中，也有百分之十一點二者，符合社交焦慮指標，這也提醒了師長，活潑孩子可能只是戴著「社交面具」。

調查也發現，同儕支持系統愈來愈薄弱，將近半數孩子在難過或受挫時，很少有同儕安慰；更有百分之卅六點二的學童，下課後沒有固定玩伴，也有一成孩子經常被取笑、排擠。

兒福聯盟表示，對比二○一九年調查，「不知如何交朋友」的比率從百分之廿三點三，躍升至百分之卅八點三，「不敢表達真實想法」的孩子達百分之五十一點六，「吵架後不知道怎麼和好」也由百分之四十二點四，增至百分之五十六點九。

調查指出，焦慮學童因為害怕社交而產生「不想上學」念頭為百分之十七點三，是一般生百分之四點五的三點八倍之多，顯示人際挫折已成為孩子踏進校門的最大阻礙。焦慮感更影響了孩子的生理健康，高達百分之六十三點九的焦慮學童曾睡不好，甚至百分之十一點九幾乎天天失眠，是一般生的二點六倍。

兒盟也發現，社交焦慮學童日常與家人相處時，對話高度集中在「問功課」或「被責備」達百分之十八點四，明顯高於一般生。由於聊天方式讓孩子在校園累積的壓力得不到釋放，家裡變成了壓力延伸的「第二戰場」。

兒盟呼籲，家長應保留一段「無３Ｃ的高品質陪伴時間」，當孩子遇挫折，先提供情緒支持，而非責備或建議。學校端應將社交情緒學習具體化，針對孩子缺乏的「情緒調節、衝突處理」能力進行實境演練。

兒福聯盟 校園 人際關係 社交

延伸閱讀

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒盟：每5學童有1人社交焦慮 逾6成陷失眠困擾

國中小教師幸福感僅50分 「自保文化」讓近6成教師5年內想離職

當孩子說「我不行」 美國奧運國家隊心理教練：最有智慧的父母這樣回應

相關新聞

調查近2成國小高年級生社恐 拒學失眠增加

校園「社恐」現象愈來愈嚴重，根據兒福聯盟調查，台灣學童面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀，數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落。兒福聯盟呼籲，應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

社媒時代 教團：家長先當孩子的朋友

校園社交恐懼愈來愈明顯，即便是國小生也陷入焦慮。資深教師直言，現在的孩子缺乏練習解決社交衝突的機會，且遇到的社交難題更加複雜，呼籲家長一起協助，並成為孩子的後盾；全國家長教育志工聯盟徐巨龍建議，當孩子有社交焦慮情形，家長應成為孩子的朋友，讓他們放心抒發心情。

網路延燒 雙北2校園霸凌案 移送少年庭

新北某國中女學生涉嫌持球棒毆打學妹、逼迫下跪，新北警方通知十人到案，學校啟動霸凌處理程序。北市某國小棒球隊爆發教練涉性霸凌，網友批學校、警方態度消極，讓教練繼續任職；北市教育局表示，校方第一時間校安通報，調查預計四月完成。兩案皆移送少年法庭審理。

《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

金門縣114學年度廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天在多年國小體育館舉行聯合閉幕展，結合成果展示、戲劇演出與體驗市集，六校師生聯手呈現跨領域藝術教育成果，現場宛如一場「穿越宋朝」的校園文化盛宴。

歷經8年7億拆除重建 汐止區秀峰高中新校舍啟用

汐止區秀峰高中校舍因為是海砂屋，還曾經發生天花板掉落的情況，所以新北市政府進行了校舍整建工程，目前第一階段新忠孝樓、仁愛樓改建完成，39班的學生也進到新的教室上課，寬敞明亮的空間、現代化的外觀設計，學生都好喜歡校園新風貌。

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒福聯盟今發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」指出，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，就連看來活潑外向的「E人」也有1成符合指標；數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落，呼籲應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。