調查近2成國小高年級生社恐 拒學失眠增加

校園「社恐」現象愈來愈嚴重，根據兒福聯盟調查，台灣學童面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀，數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落。兒福聯盟呼籲，應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

兒福聯盟昨發布「二○二六年兒童人際關係與社恐現況調查報告」。針對全台一二五五名國小高年級生進行調查。調查發現，有百分之十八點六的學童出現社交焦慮特徵，且連性格活潑的「Ｅ人」中，也有百分之十一點二者，符合社交焦慮指標，這也提醒了師長，活潑孩子可能只是戴著「社交面具」。

調查也發現，同儕支持系統愈來愈薄弱，將近半數孩子在難過或受挫時，很少有同儕安慰；更有百分之卅六點二的學童，下課後沒有固定玩伴，也有一成孩子經常被取笑、排擠。

兒福聯盟表示，對比二○一九年調查，「不知如何交朋友」的比率從百分之廿三點三，躍升至百分之卅八點三，「不敢表達真實想法」的孩子達百分之五十一點六，「吵架後不知道怎麼和好」也由百分之四十二點四，增至百分之五十六點九。

調查指出，焦慮學童因為害怕社交而產生「不想上學」念頭為百分之十七點三，是一般生百分之四點五的三點八倍之多，顯示人際挫折已成為孩子踏進校門的最大阻礙。焦慮感更影響了孩子的生理健康，高達百分之六十三點九的焦慮學童曾睡不好，甚至百分之十一點九幾乎天天失眠，是一般生的二點六倍。

兒盟也發現，社交焦慮學童日常與家人相處時，對話高度集中在「問功課」或「被責備」達百分之十八點四，明顯高於一般生。由於聊天方式讓孩子在校園累積的壓力得不到釋放，家裡變成了壓力延伸的「第二戰場」。

兒盟呼籲，家長應保留一段「無３Ｃ的高品質陪伴時間」，當孩子遇挫折，先提供情緒支持，而非責備或建議。學校端應將社交情緒學習具體化，針對孩子缺乏的「情緒調節、衝突處理」能力進行實境演練。