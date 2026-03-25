聽新聞
0:00 / 0:00

社媒時代 教團：家長先當孩子的朋友

聯合報／ 記者李芯／台北報導
專家建議家長成為孩子的朋友，聽孩子抒發心情。圖為家長接送小孩上下課。圖／聯合報系資料照片 林伯東
專家建議家長成為孩子的朋友，聽孩子抒發心情。圖為家長接送小孩上下課。圖／聯合報系資料照片 林伯東

校園社交恐懼愈來愈明顯，即便是國小生也陷入焦慮。資深教師直言，現在的孩子缺乏練習解決社交衝突的機會，且遇到的社交難題更加複雜，呼籲家長一起協助，並成為孩子的後盾；全國家長教育志工聯盟徐巨龍建議，當孩子有社交焦慮情形，家長應成為孩子的朋友，讓他們放心抒發心情。

全教總專業發展中心執行長葉明政分享，過往孩子放學後會和街頭巷尾的鄰居玩耍，當大人不在身旁，發生衝突都得自己解決；現在除了孩子生得少，放學後也會被送到安親班、補習班，非預期的衝突較少，更缺乏孩子自己練習解決社交衝突的機會。

葉明政也提到，現在的孩子遇到的社交難題其實比較複雜，像是生活中的衝突被延伸到網路上，網友或不明就理的同學按讚或「亂入」放大衝突。

葉明政表示，孩子的社交焦慮無法單純透過學校教育解決，一定要家庭教育協助。建議家長可與孩子做社交練習，成為他們情感後盾，「多傾聽、少評價」，甚至示範一些衝突修復的技巧。

徐巨龍表示，現在的孩子很在乎同儕的觀感和互動，若曾在網路上或班上的實體社交中有不好的經驗，就可能選擇走向以保護自己為中心的社交模式。若觀察到孩子有類似情形，建議家長可先拋開身分，成為孩子的朋友，聽孩子抒發心情，再從回應中看見孩子問題，若有需要也可以找老師了解學校的狀況。

國教行動聯盟理事長王瀚陽亦觀察，現在孩子非常在意社交，在意到晚上睡覺的前一刻還在回訊息，煩惱對方是否真的把自己當朋友。另一方面，以前的孩子有誤會時，隔天碰了面就會講開，在社群媒體時代，卻是等著對方回訊息，導致誤會都解不開。因此建議可從家庭做起，放下手機與社群媒體，面對面聊天說話，讓孩子練習真實的社交。

社群媒體 衝突 社交

延伸閱讀

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒盟：每5學童有1人社交焦慮 逾6成陷失眠困擾

【日常辯證】簡曉靜／避免交陪的媽媽

「毛老師」助慢飛兒 伊甸動物輔療課邀家長共學

相關新聞

調查近2成國小高年級生社恐 拒學失眠增加

校園「社恐」現象愈來愈嚴重，根據兒福聯盟調查，台灣學童面臨社恐危機，每五人就有一人出現社交焦慮症狀，數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落。兒福聯盟呼籲，應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

社媒時代 教團：家長先當孩子的朋友

校園社交恐懼愈來愈明顯，即便是國小生也陷入焦慮。資深教師直言，現在的孩子缺乏練習解決社交衝突的機會，且遇到的社交難題更加複雜，呼籲家長一起協助，並成為孩子的後盾；全國家長教育志工聯盟徐巨龍建議，當孩子有社交焦慮情形，家長應成為孩子的朋友，讓他們放心抒發心情。

網路延燒 雙北2校園霸凌案 移送少年庭

新北某國中女學生涉嫌持球棒毆打學妹、逼迫下跪，新北警方通知十人到案，學校啟動霸凌處理程序。北市某國小棒球隊爆發教練涉性霸凌，網友批學校、警方態度消極，讓教練繼續任職；北市教育局表示，校方第一時間校安通報，調查預計四月完成。兩案皆移送少年法庭審理。

《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

金門縣114學年度廣達《游於藝》計畫「宋潮好好玩」巡迴展，今天在多年國小體育館舉行聯合閉幕展，結合成果展示、戲劇演出與體驗市集，六校師生聯手呈現跨領域藝術教育成果，現場宛如一場「穿越宋朝」的校園文化盛宴。

歷經8年7億拆除重建 汐止區秀峰高中新校舍啟用

汐止區秀峰高中校舍因為是海砂屋，還曾經發生天花板掉落的情況，所以新北市政府進行了校舍整建工程，目前第一階段新忠孝樓、仁愛樓改建完成，39班的學生也進到新的教室上課，寬敞明亮的空間、現代化的外觀設計，學生都好喜歡校園新風貌。

兒盟調查：每5學童1人陷社交焦慮 應對衝突能力比6年前更差

兒福聯盟今發布「2026年兒童人際關係與社恐現況調查報告」指出，台灣學童正面臨社恐危機，每5人就有1人出現社交焦慮症狀，就連看來活潑外向的「E人」也有1成符合指標；數據更反映孩子缺乏人際互動修復能力，過半數人吵架後不知如何打破僵局，應對衝突的能力比六年前更低落，呼籲應正視學童社交壓力，別讓孩子在校園中成為孤立無援的「社交孤島」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。