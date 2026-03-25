網路延燒 雙北2校園霸凌案 移送少年庭

新北某國中女學生涉嫌持球棒毆打學妹、逼迫下跪，新北警方通知十人到案，學校啟動霸凌處理程序。北市某國小棒球隊爆發教練涉性霸凌，網友批學校、警方態度消極，讓教練繼續任職；北市教育局表示，校方第一時間校安通報，調查預計四月完成。兩案皆移送少年法庭審理。

網友在Thread上傳新北校園霸凌影片，眾人圍著一名跪著的女學生，有女學生持鋁棒用力敲對方頭部，在旁同學加入踹、打，多人圍觀卻無人制止，引發民憤。

學校校長昨表示，因八年級學妹背後講九年級學姐壞話，本月廿一日學姐約同學找學妹在夜市談判，演變成暴力事件。事後受害者家長帶孩子驗傷、報案，施暴、圍觀者都被到案說明。警方依傷害、恐嚇、妨害自由及公然侮辱等罪嫌移送新北地院少年法庭。

北市則有網友代被害人母親發文，指某國小棒球教練與球員長期霸凌球隊一名小球員，包括毆打、辱罵、聞死壁虎、丟拖鞋，甚至下令跪下、盜刷手機、脫褲子性虐待生殖器等行為，小球員身心嚴重受創，出現自言自語等精神異常現象，警方和學校至今毫無作為。

教育局表示，學校一月受理後完成校安通報，同步啟動性平及霸凌調查程序，訪談後預計四月七日前完成調查，提送性別平等教育委員會審議；教練調離現職並調整學生動線，加強人員陪伴。北市婦幼隊表示，受理報案後依涉犯少年事件處理法、妨害性自主罪嫌函送台北地院少年法庭審理，並無延宕。